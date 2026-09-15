Giorgio Armas aseguró que Andy Polo hizo magia negra para ganarle el clásico a Alianza Lima

El astrólogo dio detalles de un supuesto "pacto con una entidad demoníaca" que habría hecho el capitán de Universitario. ¿Qué pasó?

El clásico que Universitario le ganó a Alianza Lima sigue generando todo tipo de debates. En las últimas horas, han trascendido algunos comentarios por parte de hinchas blanquiazules quienes han cuestionado que Andy Polo habría utilizado magia negra para lograr que su equipo gane. Esto fue confirmado por el reconocido astrólogo Giorgio Armas.

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La victoria de Universitario, sobre el final tras el error causado entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, no deja para nada tranquilos a los hinchas de Alianza Lima, que no entienden el porqué del bajón de su equipo. Con esta derrota, ya llegan a cuatro partidos sin victorias, lo que los alejó de la lucha por el Torneo Clausura.

A esta mala racha le han estado buscando algunas explicaciones, incluso, por fuera de lo que respecta al juego. En este sentido, han trascendido conversaciones entre hinchas del cuadro ‘íntimo’ donde han apuntado sus malos resultados a una magia negra de Andy Polo.

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Todo tiene que ver con un tatuaje que el capitán de Universitario tiene en su cuello, el cual representa a un búho, que estaría asociado a brujerías y rituales de magia negra. Las conversaciones de los fanáticos rozan lo fantástico y surrealista, pero culpan al jugador ‘crema’ de haber hecho algún tipo de pacto para, justamente, beneficiarse junto a su equipo.

Giorgio Armas confirmó que Andy Polo hizo “un trabajo” con compañeros

Al volverse virales estas conversaciones y todas las teorías sobre la magia negra, el reconocido astrólogo Giorgio Armas, quien simpatiza por Alianza Lima, reaccionó a esto. Aseguró que hubo “un trabajo” hecho por cuatro futbolistas.

“¡Confirmo! (la teoría del pacto para la magia negra). El trabajo lo hicieron en Matute. Fueron 4 jugadores, similar al de Cienciano 2003“, aseguró Armas en una publicación realizada en su cuenta de X (Twitter).

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No sólo que aseguró que Polo habría incurrido en la magia negra para beneficiar a Universitario, sino que también apuntó esto a un supuesto trabajo hecho con Cienciano. Esto se habría dado para que el ‘Papá’ gane la Copa Sudamericana, algo que terminó ocurriendo y entró en la historia como una de las grandes hazañas del fútbol peruano.

Hinchas de Universitario se burlan de sus rivales

Al salir esta teoría desde los fanáticos aliancistas, los hinchas de Universitario se burlaron en redes sociales. Muchos no podían creer los comentarios que surgieron a partir del tatuaje de Polo y hasta cuestionaron que sigan pensando en el partido que perdieron.

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“A L U C I N A N T E“, tiró un usuario relacionado con ‘La U’. “La simplonería de los aliancistas para no aceptar una derrota ya superó todos los límites de la física y la lógica“, aseguró otro en la red social X.

Jajajajajajajajaja



Según estas ternuras, el éxito de Andy Polo se debe a su tatuaje en honor a MOLOK y porque ha sacrificado niños (?). Jajajajaja



A L U C I N A N T E



El nivel de imbecilidad de los aliancistas llega a niveles francamente patéticos. Los tipos deliran. A mí lo… — Trincherito Real TT (@TrincheroDNorte) September 15, 2026

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