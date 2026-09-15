Carlos Zambrano le apunta a la Selección Peruana: “No habría dudas de mi convocatoria”

A pocas horas de conocerse la lista de convocados de la Selección Peruana, Carlos Zambrano habló sobre la posibilidad de volver. "Me siento uno de los mejores defensas del campeonato", aseguró.

Carlos Zambrano no descarta su regreso a la Selección Peruana y hasta asegura que merece la convocatoria por su buen momento con Sport Boys del Callao. El ‘Káiser’ se manifestó a pocas horas de que el entrenador Mano Menezes dé la lista de convocados de ‘La Bicolor’ para la fecha FIFA de septiembre-octubre.

Publicidad

Sport Boys cuenta con varias figuras convocables a la Selección Peruana. Pese a que no viene siendo tenido en cuenta, el nombre de Carlos Zambrano aparece como una opción de experiencia para la zaga central. Hasta el momento, no hay información respecto a un posible llamado.

Pese a ello, el propio defensor de 37 años fue consultado sobre la posibilidad de volver a ‘La Bicolor’. “Sigo pensando que se debe dar el recambio generacional. Todos sueñan con estar en la selección y si tengo que aportar cinco minutos o estar en la banca, lo haré feliz. He recibido criticas y elogios por parte de todos, a mi no me mueve nada“, dijo en entrevista con el programa Fútbol como Cancha (RPP).

Así como cree que puede aportar al combinado blanquirrojo, también aseguró que, por su buen momento con el cuadro ‘rosado’, debería ser llamado. “No habrían dudas de mi convocatoria por el momento que estoy atravesando. Me siento uno de los mejores defensas del campeonato. Estoy trabajando por mí, estamos luchando arriba con el Sport Boys y el tema de la selección, las cosas se dan solas“, consideró.

Publicidad

Mano Menezes debe informar la lista de convocados de Perú en las próximas horas. Cabe recordar que se jugarán cuatro partidos amistosos (ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia), por lo que la convocatoria podría tener más de 25 o 26 jugadores como ocurre habitualmente.

¿Carlos Zambrano continuará en Sport Boys para el año del centenario?

Con este buen momento, Sport Boys quiere que Carlos Zambrano continúe en la institución para que forme parte del centenario del club en 2027. Según reveló el propio defensor, se le ofreció la renovación de contrato, pero todavía no definió su futuro.

“Estoy feliz en el Sport Boys, hemos hablado de renovación, pero les he dicho que me esperen al final del torneo porque el próximo año ya tendría 38 años“, apuntó. Evidentemente, el ‘Káiser’ aún no está seguro de comprometerse con el cuadro ‘rosado’. La posibilidad de un retiro o de otro tipo de oferta podría estar entre sus planes.

Publicidad

DATOS CLAVE