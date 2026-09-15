Sufre Pablo Guede: Alianza Lima pierde a tres futbolistas para su partido contra ADT por la Liga 1

Alianza Lima olvida el clásico, y se enfoca en su próximo partido de la Liga 1. Pero ante ADT de Tarma en Matute, perderá a tres futbolistas.

Alianza Lima da vuelta a la página tras disputar el clásico del fútbol peruano y centra todos sus esfuerzos en la Liga 1. El equipo liderado por Pablo Guede recibe en el Estadio Alejandro Villanueva a un duro rival como ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura.

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El cuadro íntimo busca una victoria ante su afición para mantenerse en los puestos de vanguardia del campeonato nacional. Sin embargo, la planificación del cuerpo técnico blanquiazul sufrió un imprevisto importante a pocos días del choque en La Victoria.

Alianza Lima con bajas ante ADT Tarma por Liga 1. (Foto: X).

La revelación sobre las bajas en Alianza Lima

La mala noticia para el estratega argentino se confirmó directamente desde el entorno periodístico deportivo. El periodista Gerson Cuba reveló detalles sobre la ausencia obligada de tres valores de la institución victoriana.

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De acuerdo con la información brindada por el comunicador en sus redes sociales, los juveniles Piero Cari, Fabrizio Mesías y Jiuseppi García no quedarán a disposición del primer equipo. Los tres futbolistas emprenderán vuelo con la selección peruana Sub-20.

El motivo de las ausencias blanquiazules

El combinado nacional juvenil disputará los Juegos ODESUR 2026 en Argentina, certamen que requiere la presencia de los tres canteranos victorianos. Esta convocatoria representa un motivo de orgullo institucional, pero también un severo dolor de cabeza en el armado del plantel profesional.

La partida de los futbolistas afecta directamente el esquema y la profundidad del banquillo íntimo para los próximos compromisos. Según precisó Cuba, las tres promesas serán bajas confirmadas tanto en el torneo de la Liga 3 como en el choque frente al conjunto tarmeño.

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El reto de Pablo Guede ante ADT Tarma

El entrenador Pablo Guede deberá reestructurar sus opciones de recambio para afrontar un duelo que exige máxima concentración. El estratega confía en el resto de su nómina para suplir las ausencias y sostener el rendimiento colectivo en el feudo de Matute.

El esperado partido entre Alianza Lima y ADT de Tarma está programado para este viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas (hora peruana). La afición blanquiazul acudirá en masa a La Victoria con la expectativa de ver a su equipo sumar tres puntos clave.

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