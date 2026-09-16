Carlos Zambrano podría ser convocado nuevamente a la Selección Peruana por este motivo principal

Carlos Zambrano estaría regresando a la Selección Peruana, después de tiempo. Conoce la razón principal, que podría convencer a Mano Menezes.

El retorno de Carlos Zambrano a la Videna vuelve a colocarse en la agenda principal del fútbol peruano. El zaguero de Sport Boys cuenta con el respaldo de su entrenador, Carlos Desio, quien reveló intenciones de verlo vestir otra vez la camiseta nacional.

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El director técnico argentino brindó importantes declaraciones en el programa Campeonísimo, donde detalló la conversación directa que sostuvo con el experimentado defensor. Desio busca potenciar su rendimiento diario en el club rosado para abrirle nuevamente las puertas de la ‘bicolor’ con Mano Menezes al a cabeza.

Carlos Zambrano estaría siendo considerado por Mano Menezes. (Foto: X).

La conversación clave entre Carlos Desio y Carlos Zambrano

Durante la entrevista, el estratega remarcó el compromiso que asumió para que el futbolista recupere su mejor nivel competitivo. La intención del cuerpo técnico es preparar al central para que vuelva a estar en el radar del comando técnico patrio.

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“Yo le dije: ‘Carlos, yo lo que quiero es que vos vuelvas a la selección. Yo trato de prepararte y potenciarte para que vos tengas esa posibilidad de nuevo’. Y yo creo que, como está jugando, se le pueden abrir las puertas”, expresó Desio en Campeonísimo.

El motivo principal: jerarquía y sentido de pertenencia

Más allá del rendimiento individual, el DT enfatizó que el motivo principal para considerar su vuelta es el liderazgo y la experiencia que puede aportar a los jóvenes. Para Desio, vestir la camiseta del equipo nacional representa la máxima aspiración de cualquier deportista.

El entrenador sostuvo que la indumentaria de la selección exige una preparación mental diferente debido a la presión que conlleva. Por ello, considera clave el rol de los futbolistas de mayor trayectoria para guiar a las nuevas generaciones en el proceso.

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Un modelo de convocatoria mixto para la Selección Peruana

Desio planteó la necesidad de implementar un modelo de convocatoria equilibrado que combine la juventud con la experiencia de referentes consolidados. Esta fórmula es la misma que viene ejecutando en el plantel principal de Sport Boys con buenos resultados.

“La camiseta de la selección no la usa cualquiera, porque es una camiseta muy pesada y ellos te pueden ayudar con el sentido de pertenencia y de cómo manejarte. Yo haría una combinación, no los descartaría”, sentenció el DT argentino en Campeonísimo.

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