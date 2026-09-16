Fechas confirmadas para los playoffs y finales de Liga 1 de la presente temporada 2026

La Liga 1 tiene confirmadas las fechas para los playoffs y finales. Conoce cuándo se estarán jugando las definiciones por el título nacional.

El fútbol peruano entra en su fase más apasionante para conocer al próximo campeón de la temporada 2026. La expectativa entre los aficionados crece mientras los clubes luchan punto a punto por asegurar su presencia en la instancia decisiva.

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El periodista Eduardo Combe confirmó en el programa L1 Radio las fechas oficiales de los playoffs y las finales del torneo nacional. Con este anuncio, la afición ya conoce las jornadas exactas en las que se definirá al monarca del certamen.

Liga 1 entra en su fase definitoria. (Foto: X).

¿Cuándo termina el Torneo Clausura y arranca la definición?

El Torneo Clausura concluirá de forma oficial el próximo 22 de noviembre. Tras la última fecha, se determinarán las posiciones finales en la Tabla Acumulada para estructurar los cruces por el título.

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En caso de ser necesaria la fase de semifinales, los compromisos de ida y vuelta quedaron programados para el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, respectivamente. Los clasificados buscarán su boleto directo a la serie estelar.

Fechas de la final directa y de los playoffs de la Liga 1

Las grandes finales de los playoffs se disputarán los días 9 y 13 de diciembre en enfrentamientos de ida y vuelta. Por su parte, si se concreta una final directa, las fechas asignadas serán el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.

Para que se juegue una final directa, los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar ubicados en los dos primeros puestos del Acumulado. De cumplirse esta condición, ambos equipos avanzarán directamente al duelo por la corona.

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-El Torneo Clausura acaba el 22 de noviembre

-Si hay semifinales, se juegan el 28 de noviembre y 4 de diciembre

-Las FINALES son el 9 y el 13 de diciembre

-Si hay FINAL directa: 28 noviembre y 6 de diciembre#L1Radio



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¿Qué se necesita para que se jueguen las semifinales?

Las semifinales se activarán únicamente si uno o ambos ganadores de los torneos cortos quedan fuera del ‘top 2’ de la Tabla Acumulada. En dicho panorama, el título se resolverá mediante la llave previa.

Actualmente, Alianza Lima lidera la Tabla Acumulada, escoltado por Universitario de Deportes en la segunda casilla. Además, el cuadro crema comanda el Torneo Clausura, perfilándose con la principal opción de ganar esta segunda etapa y regalar un cierre de campeonato al infarto.

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