Con Alejandro Hohberg: las 2 sensibles bajas de Cienciano para visitar a Montevideo City Torque

Cienciano se juega la clasificación en Uruguay y no podrá contar con un par de jugadores muy claves en el equipo titular. Horacio Melgarejo deberá meter mano en sus planes y a continuación conoce los detalles.

Cienciano tiene la ventaja de la llave ante Montevideo City Torque tras ganar 2-0 la semana pasada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ahora se viene el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Centenario y lamentablemente para los intereses imperiales no podrán contar con dos figuras muy importantes en el equipo titular.

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Así es. Jugadores realmente importantes para Cienciano como Alejandro Hohberg y Claudio Núñez no forman parte de la delegación que viajó rumbo a Uruguay para enfrentar en las próximas horas a Montevideo City Torque. El atacante sufrió un desgarro en el sóleo y se estima que pueda fuera de las canchas por 6 semanas, lo cual sin duda es una baja de peso para los imperiales.

Alejandro Hohberg sufrió un desgarro en el soleo (área pantorrilla) y estaría fuera de 6-8 semanas, se pierde el partido vs Torque. Sin embargo, se descartó una posible rotura del tendon de Aquiles, algo que pudo tenerlo fuera por varios meses. pic.twitter.com/xi1kMIAEFE — Gustavo Adrianzén Romo (@Gusadro) September 14, 2026

Por otro lado, el zaguero paraguayo recibió su tercera amarilla en el Cusco y quedó fuera del partido a jugarse en Montevideo. Es de esta manera que Horacio Melgarejo pierde a un titular indiscutible y a un recambio en la zona defensiva para tratar de cerrar la llave en Uruguay, lo cual claramente lo llevará a modificar sus planificaciones en cierta medida y a encontrar a los mejores reemplazantes.

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Las sensaciones en Montevideo City Torque sobre el nivel de Cienciano

Frente a dicha situación compleja por la que atraviesa Cienciano respecto a las ausencias confirmadas para jugar en Uruguay, desde la interna de Montevideo City Torque mostraron algunas sensaciones de lo que representa esta llave de Copa Sudamericana 2026. Además de destacar la ausencia de Alejandro Hohberg, hablaron de la importancia de otros jugadores del equipo imperial.

“Tienen buenos jugadores. Ahora tuvieron la lesión del número ’10’, Hohberg creo que se llama, que es un buen futbolista y que allá en la altura la verdad tenía una muy buena pegada. Los extremos que tenía como Souza era muy bueno y el ‘9’ Garcés también era muy bueno. Creo que no hay que subestimar a ningún equipo, están dónde están por algo. Obviamente que la altura es algo extra que tienen, pero ahora nos toca definir en casa y podemos hacer el partido que queremos”; reveló Nahuel Da Silva en charla con ‘Esto es Fútbol‘.

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Día y hora de Montevideo City Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

En el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Montevideo City Torque y Cienciano se enfrentan el próximo jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Centenario de la capital uruguaya. Con un resultado parcial de 2-0 a favor de los cusqueños, el objetivo de la clasificación será muy luchado para estos dos equipos que quieren seguir haciendo historia en el ámbito continental.

Fuente: Cienciano.

DATOS CLAVES

17 de septiembre a las 19:30 horas jugarán Cienciano y Montevideo City Torque.

a las 19:30 horas jugarán y Alejandro Hohberg sufrió un desgarro y será baja en Cienciano seis semanas.

sufrió un desgarro y será baja en seis semanas. 2-0 es la ventaja actual de Cienciano sobre Montevideo City Torque.