Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del duelo de esta tarde en el Callao entre Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso.

La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 llega a su fin el día de hoy domingo 13 de septiembre y uno de los partidos más resonantes de la jornada tuvo lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao. Así es, Sport Boys recibió a Deportivo Garcilaso y luego del triunfo de los rosados vamos a ver cómo quedaron las tablas del campeonato cuando cada vez quedan menos partidos para conocer el desenlace.

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Es importante tener en cuenta que a primera hora se dio el encuentro entre CD Moquegua vs. Sporting Cristal. Si bien este partido debió jugarse el día de ayer sábado 12 de septiembre, por mal tiempo fue que el plantel celeste no pudo llegar a tiempo a la ciudad y desde la organización lo reprogramaron para hoy. Bueno, finalmente la victoria fue para el equipo rimense por 2-1.

En cuanto al trámite de esta tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao, vimos un partido de fuerzas parejas y que durante este Torneo Clausura 2026 vienen dando la hora como grandes protagonistas. Con importantes llegadas y emociones a flor de piel, los tres puntos terminaron siendo para los chalacos que siguen prendidos en la parte más alta de la tabla del Torneo Clausura 2026.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de setiembre

UTC 1-2 Juan Pablo II

Cusco FC 0-1 FBC Melgar

Sábado 12 de setiembre

Los Chankas 1-2 FC Cajamarca

Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo

Alianza Lima 1-2 Universitario

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Domingo 13 de setiembre

CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal

Sport Boys 1-0 Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Alianza Atlético | 15:15 | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’

Miércoles 23 de setiembre

ADT vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Unión Tarma (*)

* Partido reprogramado con el horario confirmado.

DATOS CLAVES

Sport Boys venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Miguel Grau.

venció 1-0 a en el Estadio Miguel Grau. Sporting Cristal ganó 2-1 ante CD Moquegua en un partido reprogramado.

ante en un partido reprogramado. 13 de septiembre se jugaron encuentros clave de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.