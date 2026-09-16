Así quedan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras la clasificación de Atlético Mineiro ante Santos

A la espera de la definición de la serie entre Cienciano y Montevideo City Torque, ya se conocen los tres clasificados a semifinales. ¿Cómo y cuándo se jugarán?

Atlético Mineiro dio el golpe y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Le ganó 4-2 a Santos y 3-1 en los penales para avanzar a la instancia de los cuatro mejores equipos. Espera por Cienciano o Montevideo City Torque en dicha ronda.

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Gran clasificación del ‘Galo’, equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez. Es que había perdido en la ida por 2-0 y estuvo a pocos minutos de quedar afuera. Sin embargo, nunca se dio por vencido y tuvo premio con una magnífica actuación del arquero Gabriel Delfim en los penales.

Hizo un partidazo donde salió con todo a llevarse por delante a su rival y llegó a estar 3-1 arriba. Sin embargo, el final del partido fue apasionante. Gabriel Barbosa, Gabigol, le dio el descuento que le daba la clasificación a Santos, pero sobre el final, Tomás Cuello le dio el cuarto gol y llevó la serie a los penales.

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En esa instancia, Gabriel Delfim fue el absoluto héroe del Mineiro. Atajó tres de los cuatro penales que le patearon y, así, con el gol final del uruguayo Thiago Borbas aseguró la victoria ante su público en el Arena MRV.

Vasco da Gama y Boca Juniors han sido los otros dos clubes clasificados a semifinales, por lo que resta solo una serie de cuartos de final. Cienciano tiene la ventaja por el 2-0 logrado en el duelo de ida en Cusco. Ahora, todo se define en el Estadio Centenario donde Montevideo City Torque espera darlo vuelta.

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Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama 2-0 Independiente Santa Fe | Serie: 2-0

2-0 Independiente Santa Fe | Serie: 2-0 Sao Paulo 1-1 Boca Juniors | Serie: 1-2

| Serie: 1-2 Atlético Mineiro 4-2 Santos | Serie: 4-4 (clasificó Mineiro por ganar en los penales 3-1)

4-2 Santos | Serie: 4-4 (clasificó Mineiro por ganar en los penales 3-1) Montevideo City Torque vs. Cienciano | Serie: 0-2

Clasificados a semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama

Boca Juniors

Atlético Mineiro

Montevideo City Torque o Cienciano

Así se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Semifinal 1: Vasco da Gama vs. Boca Juniors

Vasco da Gama vs. Boca Juniors Semifinal 2: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque o Cienciano

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¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?

Conmebol debe informar los días y horarios oficiales luego de que se defina la serie entre Cienciano y Montevideo City Torque. De todas maneras, por el calendario informado por el organismo, los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 deben jugarse entre el 13 y 14 de octubre. Y los duelos de vuelta serán entre el 20 y 21 del mismo mes.

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