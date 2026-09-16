Así quedan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras la clasificación de Atlético Mineiro ante Santos

Atlético Mineiro dio el golpe y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Le ganó 4-2 a Santos y 3-1 en los penales para avanzar a la instancia de los cuatro mejores equipos. Espera por Cienciano o Montevideo City Torque en dicha ronda.
Gran clasificación del ‘Galo’, equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez. Es que había perdido en la ida por 2-0 y estuvo a pocos minutos de quedar afuera. Sin embargo, nunca se dio por vencido y tuvo premio con una magnífica actuación del arquero Gabriel Delfim en los penales.
🔝🇧🇷 ¡A Semifinales! @Atletico sigue en camino para levantar la CONMEBOL #Sudamericana#LaGranConquista pic.twitter.com/nSC172univ— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 17, 2026
Hizo un partidazo donde salió con todo a llevarse por delante a su rival y llegó a estar 3-1 arriba. Sin embargo, el final del partido fue apasionante. Gabriel Barbosa, Gabigol, le dio el descuento que le daba la clasificación a Santos, pero sobre el final, Tomás Cuello le dio el cuarto gol y llevó la serie a los penales.
En esa instancia, Gabriel Delfim fue el absoluto héroe del Mineiro. Atajó tres de los cuatro penales que le patearon y, así, con el gol final del uruguayo Thiago Borbas aseguró la victoria ante su público en el Arena MRV.
Vasco da Gama y Boca Juniors han sido los otros dos clubes clasificados a semifinales, por lo que resta solo una serie de cuartos de final. Cienciano tiene la ventaja por el 2-0 logrado en el duelo de ida en Cusco. Ahora, todo se define en el Estadio Centenario donde Montevideo City Torque espera darlo vuelta.
Con Alejandro Hohberg: las 2 sensibles bajas de Cienciano para visitar a Montevideo City Torque
Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
- Vasco da Gama 2-0 Independiente Santa Fe | Serie: 2-0
- Sao Paulo 1-1 Boca Juniors | Serie: 1-2
- Atlético Mineiro 4-2 Santos | Serie: 4-4 (clasificó Mineiro por ganar en los penales 3-1)
- Montevideo City Torque vs. Cienciano | Serie: 0-2
Clasificados a semifinales de la Copa Sudamericana 2026
- Vasco da Gama
- Boca Juniors
- Atlético Mineiro
- Montevideo City Torque o Cienciano
Así se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026
- Semifinal 1: Vasco da Gama vs. Boca Juniors
- Semifinal 2: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque o Cienciano
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?
Conmebol debe informar los días y horarios oficiales luego de que se defina la serie entre Cienciano y Montevideo City Torque. De todas maneras, por el calendario informado por el organismo, los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 deben jugarse entre el 13 y 14 de octubre. Y los duelos de vuelta serán entre el 20 y 21 del mismo mes.
DATOS CLAVE
- Atlético Mineiro avanzó a semifinales tras vencer 4-2 a Santos y 3-1 en penales.
- Gabriel Delfim atajó tres penales decisivos en el estadio Arena MRV.
- Vasco da Gama y Boca Juniors también clasificaron a las semifinales del torneo.