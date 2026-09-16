Messi e Inter Miami ganan la Campeones Cup y Casemiro lo postula para el Balón de Oro: “Con él siempre es posible”

Messi anotó gol y dio la asistencia para el tanto de Casemiro en el triunfo y consagración de Inter Miami ante Cruz Azul. Tras el partido, el brasileño elogió al argentino.

Lionel Messi llegó al título número 47 de su carrera y con una nueva gran actuación. Por la Campeones Cup, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul con un gol y asistencia del crack argentino. Precisamente, el autor del otro tanto, Casemiro, destacó la labor de su compañero y habló sobre la posibilidad de que gane el Balón de Oro.

Publicidad

Una buena tarea de Inter Miami, en el debut de Cristian ‘Kily’ González como entrenador, permitió la consagración en esta competencia, que enfrenta al ganador de la MLS y al campeón de campeones de la Liga MX. Esta vez, triunfó el equipo estadounidense, algo que no ocurría desde 2022 (New York City FC).

Para este título, Messi fue determinante. Anotó el primer gol del partido al minuto 24 del primer tiempo y, luego, a falta de pocos minutos para el final del encuentro, le puso el balón en la cabeza a Casemiro para anotar el 2-0 definitivo.

Publicidad

Así, el brasileño ganó su primer título con Inter Miami y todo gracias a Messi, a quien considera seriamente como contendiente al Balón de Oro. “Todos sabemos que con él siempre es posible. Él probó eso en el Mundial. Pero no me toca a mí hablar. Claro que sí, siempre quieres que el compañero gane y, claro está que quiero que gane, pero eso le toca a la gente, a las votaciones“, consideró en entrevista con la periodista Antonella González para la MLS.

A su vez, el ex Real Madrid y Manchester United agradece tenerlo como compañero. “Lo tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esto, pero hay que seguir disfrutando, porque es algo increíble. Es increíble lo que hizo y lo que sigue haciendo para el fútbol.”, dijo.

Publicidad

Y agregó: “Para nosotros, lo único es decir gracias, seguir disfrutando, porque sigue siendo el mejor. No me canso de hablarlo: lo probó en el Mundial y lo sigue probando aquí en la MLS. Con él siempre es mucho más fácil“.

Todos los títulos de Lionel Messi en su carrera

Lionel Messi tiene 47 títulos en su carrera gracias a esta Campeones Cup lograda con Inter Miami. De hecho, con el conjunto estadounidense, ya lleva cuatro conquistas. A continuación, el detalle de todas sus consagraciones:

BARCELONA (34 TÍTULOS)

La Liga (10) : 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19.

: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19. Copa del Rey (7) : 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21.

: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21. Supercopa de España (7) : 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018.

: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018. Champions League (4) : 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15.

: 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15. Supercopa de Europa (3) : 2009, 2011 y 2015.

: 2009, 2011 y 2015. Mundial de Clubes (3): 2009, 2011 y 2015.

Publicidad

PSG (3 TÍTULOS)

Ligue 1 (2) : 2021/22 y 2022/23.

: 2021/22 y 2022/23. Trophée des Champions (1): 2022.

INTER MIAMI (4 TÍTULOS)

Leagues Cup (1) : 2023.

: 2023. Supporters’ Shield (1) : 2024.

: 2024. MLS Cup (1) : 2025.

: 2025. Campeones Cup (1): 2026.

SELECCIÓN ARGENTINA (6 TÍTULOS)

Mundial Sub 20 (1) : 2005.

: 2005. Juegos Olímpicos: (1) : 2008.

: 2008. Copa América (2) : 2021 y 2024.

: 2021 y 2024. Finalissima (1) : 2022.

: 2022. Mundial (1): 2022.

Publicidad

DATOS CLAVE