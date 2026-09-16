“Christian Cueva está para volver a la Selección Peruana”: Mano Menezes recibe pedido especial

Mano Menezes recibió un pedido especial sobre Christian Cueva. Para que esté convocado en la Selección Peruana, por su excelente rendimiento.

Sport Boys se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Torneo Clausura 2026 tras disputarse las primeras nueve fechas. La llegada del director técnico argentino Carlos Desio revitalizó por completo al equipo rosado, devolviéndole la competitividad y metiéndolo directo en la pelea por los primeros lugares del campeonato nacional.

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El trabajo de Desio al frente de la plantilla le otorga una autoridad indiscutible al momento de opinar sobre el rendimiento de sus dirigidos. Bajo su liderazgo táctico, el conjunto del Callao no solo ha ganado solidez colectiva, sino que ha potenciado individualidades que antes dejaban dudas en el certamen local.

Christian Cueva cuando vestía los colores de la Selección Peruana. (Foto: X).

El renacer futbolístico de Christian Cueva

En ese contexto de bonanza deportiva, Christian Cueva viene atravesando un notable repunte futbolístico vistiendo la camiseta ‘misilera’. ‘Aladino’ ha recuperado la continuidad y el protagonismo dentro del campo, demostrando que su calidad sigue siendo un recurso valioso para destrabar partidos complejos.

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En recientes declaraciones para el programa Campeonísimo, Desio abordó el debate sobre la exigencia física versus el talento natural. El DT explicó su visión del fútbol tomando como referente a una figura internacional: “Para mí, la cabeza es más rápida. Muchas veces, la velocidad no está en correr rápido; si no, Busquets no podría jugar. Busquets es rápido de cabeza”.

La velocidad mental por encima del despliegue físico

Siguiendo esa misma línea, el estratega argentino argumentó cómo la lectura táctica suple cualquier limitación atlética en el campo de juego. “Te estoy diciendo los jugadores que son rápidos de cabeza. Por ahí no son rápidos de piernas, de tener velocidad”, sostuvo para respaldar a los futbolistas de perfil elaborador.

Esta defensa del estilo de juego mental es la base sobre la que Desio sostiene el gran momento de Cueva en la Liga 1. Con el respaldo de los buenos resultados de Sport Boys, el entrenador dejó en claro que la vigencia del mediocampista trasciende los aspectos puramente físicos cuando hay visión de juego.

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El pedido directo para la Selección Peruana

El argumento de Carlos Desio llega directamente como un pedido implícito para el comando técnico de la Selección Peruana que encabeza Mano Menezes. Ante la búsqueda de variantes para la alta competencia internacional, el DT rosado considera que el volante cumple con las condiciones para vestir nuevamente la camiseta nacional.

Con la Blanquirroja preparando sus próximos compromisos, la postura de Desio abre la discusión sobre el retorno de ‘Aladino’ a la Bicolor. La decisión final recaerá en Mano Menezes, pero el gran momento de Sport Boys le brinda a Cueva el respaldo táctico ideal para volver a soñar con una convocatoria.

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