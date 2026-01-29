Se confirmó y ya es oficial, la Federación Peruana de Fútbol confirmó a Mano Menezes como el nuevo entrenador de la Selección Peruana. En una conferencia de prensa reciente, el estratega fue oficializado hasta el año 2030, con el objetivo de clasificar al próximo mundial.

Publicidad

Publicidad

Estando acompañado de Jean Ferrari y de Agustín Lozano, el técnico Mano Menezes tuvo sus primeras palabras como nuevo entrenador de la Selección Peruana.

“Muchos entrenadores pasaron por aquí y hay historia. Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes por los resultados. Ahora, estamos aquí para que Perú vuelva a ser protagonista y asumir la responsabilidad de reconstrucción el fútbol en menores. Eso me encanta mucho”, comentó Mano Menezes en sus primeras declaraciones como entrenador de Perú.

El técnico Mano Menezes sabe que tiene un amplio trabajo que tiene que realizar y más luego de los últimos resultados de la Selección Peruana, pues terminó en el penúltimo puesto de la clasificación al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Mano Menezes es el nuevo técnico de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

Los retos de Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana

El técnico Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Peruana y el primer reto que tendrá es ser el iniciador del mencionado recambio generacional: “Los desafíos grandes nos motivan más”.

ver también Mano Menezes es oficialmente el nuevo entrenador de la Selección Peruana para el Mundial 2030

Además, en plena conferencia de prensa, tanto Jean Ferrari como Agustín Lozano comentaron que el gran reto es ir al Mundial 2030 y que para eso se trabajará. También, como punto extra, se hizo foco en los resultados que deberán obtener las categorías menores.

Publicidad

Publicidad

Mano Menezes, nuevo técnico de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué títulos ganó Mano Menezes?

El técnico Mano Menezes tiene varios títulos como 3 veces campeón del Gaúcho, 2 del Mineiro y 1 Paulistao. Además de acumular 2 Serie B y 3 Copa Brasil.

¿Qué edad tiene Mano Menezes?

Mano Menezes tiene 63 años, es técnico brasileño. Como jugador estuvo en Fluminense y como entrenador dirigió a clubes como Gremio, Corinthians, Flameno, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional y Fluminense.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

La FPF oficializó a Mano Menezes como nuevo entrenador de la Selección Peruana.

El contrato del estratega brasileño tendrá vigencia hasta el año 2030.

Perú culminó en el penúltimo puesto de las clasificatorias al Mundial 2026.

Publicidad