Pese al empate de Perú ante Rusia, los hinchas de la Selección Peruana liquidaron a un titular: “Ni de sparring”

El empate entre Perú y Rusia no pasó desapercibido en redes sociales. Si bien el resultado fue aceptable ante un rival europeo, los fanáticos peruanos estallaron contra Adrián Ugarriza, delantero nacional que no convenció con su actuación.

Durante el encuentro, Adrián Ugarriza tuvo pocas intervenciones y no logró gravitar en el ataque, lo que provocó una ola de comentarios negativos en X. Frases como: “Ugarriza no puede ser el ‘9’ de la selección. Ni titular, ni suplente, ni sparring. No es serio ponerlo pues”, se repitieron con fuerza entre los usuarios.

El atacante del Hapoel Ironi Kiryat Shmona fue uno de los más señalados por la afición, que pidió mayor exigencia en las convocatorias del técnico interino Manuel Barreto. Para colmo de males para Adrián Ugarriza, Alex Valera (su suplente) ingresó y marcó gol.

Habrá qué ver si el técnico Manuel Barreto lo considera como titular en el Perú vs. Chile o coloca en su reemplazo a Alex Valera. Lo cierto es que Adrián Ugarriza es uno de los pocos delanteros peruanos que está en el extranjero.

Las quejas de los hinchas de Perú contra Ugarriza. (Foto: Producción Bolavip)

Los números de Adrián Ugarriza en el Perú vs. Rusia

El amistoso entre Perú y Rusia dejó un sabor amargo entre los hinchas. Aunque la Selección rescató un empate, las críticas en redes sociales apuntaron directamente a Adrián Ugarriza, quien fue duramente cuestionado por su rendimiento.

En total, Adrián Ugarriza jugó 60 minutos, dio 8 pases precisos de 10 que intentó, tuvo una posición adelantada y realizó 17 toques al balón. Según las estadísticas de Sofascore, recibió un puntaje general de 6.7 en general.

Ugarriza como titular en el Perú vs. Rusia. (Foto: Selección Peruana)

¿En qué club juega Adrián Ugarriza?

Adrián Ugarriza juega actualmente en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel.

¿Cuántos años tiene Adrián Ugarriza?

Adrián Ugarriza tiene 28 años y ha jugado en clubes como Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima. Además, es uno de los pocos delanteros peruanos que está en el extranjero.

Datos claves

El delantero Adrián Ugarriza fue criticado tras el empate de Perú vs Rusia.

Adrián Ugarriza solo jugó 60 minutos y tuvo 17 toques de balón en el partido amistoso.