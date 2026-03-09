Mano Menezes pierde a pilar fundamental de la Selección Peruana y Mundialista para su gran debut

El nuevo proceso de la Selección Peruana bajo el mando de Mano Menezes ha recibido un duro golpe antes de su estreno oficial. La Blanquirroja perderá a uno de sus referentes en el mediocampo debido a una lesión de gravedad confirmada recientemente.

Baja considerable en la Selección Peruana

El periodista Gustavo Peralta informó mediante sus redes sociales que el volante Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales. Lo más preocupante del diagnóstico es la afectación del tendón, lo que complica significativamente su proceso de recuperación inmediata.

De acuerdo con el reporte médico, el tiempo estimado para que el mundialista de Rusia 2018 vuelva a las canchas es de 3 a 4 meses. Esta noticia deja al futbolista del Orlando City fuera de la planificación táctica para el inicio de la era Menezes.

El estratega brasileño se encuentra a pocos días de presentar su primera lista de convocados para la doble Fecha FIFA. La ausencia de Cartagena obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas de jerarquía en una zona del campo que el jugador dominaba con solvencia.

Wilder Cartagena jugando en la Selección Peru en el Estadio Nacional de Lima. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Clave dentro de la Selección Peruana

Cartagena es considerado una pieza clave desde la etapa de Ricardo Gareca, aportando equilibrio y experiencia internacional al grupo. Su baja representa no solo una pérdida futbolística, sino también de liderazgo dentro del vestuario nacional en este nuevo ciclo.

Esta lesión llega en un momento inoportuno, justo cuando la selección busca renovar sus ideas y consolidar un estilo de juego definido. El mediocentro defensivo se perderá los amistosos de marzo y llegará con poco rodaje a los compromisos oficiales de mitad de año.

Wilder Cartagena deberá recuperarse

Ante este panorama, nombres como Jesús Castillo o Renato Tapia aparecen como las opciones naturales para cubrir la vacante en la zona de contención. Menezes deberá evaluar rápidamente quién posee las características necesarias para suplir el despliegue físico del volante lesionado.

La afición peruana y el comando técnico esperan que la evolución de Wilder Cartagena sea favorable y cumpla con los plazos establecidos. Por ahora, el popular “Muchacha” deberá enfocarse exclusivamente en su rehabilitación para retornar con fuerza a la alta competencia en su club, posteriormente en el equipo de todos.

Wilder Cartagena en el Estadio Alejandro Villanueva con la Selección Peruana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

