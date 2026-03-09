Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Mano Menezes pierde a pilar fundamental de la Selección Peruana y Mundialista para su gran debut

Antes de su debut principal con la Selección Peruana. Mano Menezes recibió una noticia penosa, porque perdió, a un mundialista de Rusia 2018.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Mano Menezes pierde a mundialista en la Selección Peruana.
© GettyMano Menezes pierde a mundialista en la Selección Peruana.

El nuevo proceso de la Selección Peruana bajo el mando de Mano Menezes ha recibido un duro golpe antes de su estreno oficial. La Blanquirroja perderá a uno de sus referentes en el mediocampo debido a una lesión de gravedad confirmada recientemente.

Publicidad

Baja considerable en la Selección Peruana

El periodista Gustavo Peralta informó mediante sus redes sociales que el volante Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales. Lo más preocupante del diagnóstico es la afectación del tendón, lo que complica significativamente su proceso de recuperación inmediata.

De acuerdo con el reporte médico, el tiempo estimado para que el mundialista de Rusia 2018 vuelva a las canchas es de 3 a 4 meses. Esta noticia deja al futbolista del Orlando City fuera de la planificación táctica para el inicio de la era Menezes.

Publicidad

El estratega brasileño se encuentra a pocos días de presentar su primera lista de convocados para la doble Fecha FIFA. La ausencia de Cartagena obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas de jerarquía en una zona del campo que el jugador dominaba con solvencia.

Wilder Cartagena jugando en la Selección Peru en el Estadio Nacional de Lima. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Clave dentro de la Selección Peruana

Cartagena es considerado una pieza clave desde la etapa de Ricardo Gareca, aportando equilibrio y experiencia internacional al grupo. Su baja representa no solo una pérdida futbolística, sino también de liderazgo dentro del vestuario nacional en este nuevo ciclo.

Publicidad

Esta lesión llega en un momento inoportuno, justo cuando la selección busca renovar sus ideas y consolidar un estilo de juego definido. El mediocentro defensivo se perderá los amistosos de marzo y llegará con poco rodaje a los compromisos oficiales de mitad de año.

El primer convocado de Mano Menezes para sus partidos amistosos dentro de la Selección Peruana

ver también

El primer convocado de Mano Menezes para sus partidos amistosos dentro de la Selección Peruana

Wilder Cartagena deberá recuperarse

Ante este panorama, nombres como Jesús Castillo o Renato Tapia aparecen como las opciones naturales para cubrir la vacante en la zona de contención. Menezes deberá evaluar rápidamente quién posee las características necesarias para suplir el despliegue físico del volante lesionado.

La afición peruana y el comando técnico esperan que la evolución de Wilder Cartagena sea favorable y cumpla con los plazos establecidos. Por ahora, el popular “Muchacha” deberá enfocarse exclusivamente en su rehabilitación para retornar con fuerza a la alta competencia en su club, posteriormente en el equipo de todos.

Publicidad
Wilder Cartagena en el Estadio Alejandro Villanueva con la Selección Peruana. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

DATOS CLAVES

  • Wilder Cartagena sufrió un desgarro en los isquiotibiales con afectación del tendón.
  • 3 a 4 meses es el tiempo de recuperación estimado para el volante peruano.
  • Mano Menezes perderá al jugador del Orlando City para los amistosos de marzo.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Las primeras palabras de Wilder Cartagena tras fichar por Orlando City
Futbol Internacional

Las primeras palabras de Wilder Cartagena tras fichar por Orlando City

Wilder Cartagena fue confirmado como nuevo jugador del Orlando City
Futbol Internacional

Wilder Cartagena fue confirmado como nuevo jugador del Orlando City

Hinchas de Alianza se ilusionan: Wilder Cartagena abandonaría Godoy Cruz
Futbol Internacional

Hinchas de Alianza se ilusionan: Wilder Cartagena abandonaría Godoy Cruz

Selección Peruana: Así celebraron el cumpleaños de Wilder Cartagena (VIDEO)
Selección Peruana

Selección Peruana: Así celebraron el cumpleaños de Wilder Cartagena (VIDEO)

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo