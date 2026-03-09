El primer convocado de Mano Menezes para sus partidos amistosos dentro de la Selección Peruana

La nueva etapa de la Selección Peruana bajo el mando de Mano Menezes ya tiene su primer movimiento administrativo oficial. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha comenzado a gestionar la presencia de los futbolistas que militan en el extranjero para la gira europea de marzo.

El primer convocado para Mano Menezes

El periodista Gustavo Peralta confirmó que la FPF envió la carta de reserva al club Ironi Kiryat Shmona de Israel por Adrián Ugarriza. Este documento es indispensable para “separar” al delantero y avisar a su equipo que está en la prelista para los próximos amistosos.

Con este trámite, el atacante de 29 años se perfila como la primera gran novedad del técnico brasileño. Ugarriza ha tenido una temporada destacada en el Medio Oriente, registrando números que han llamado la atención del nuevo comando técnico nacional.

La intención de Menezes es evaluar de cerca el rendimiento de “Ugagol”, quien ya tuvo minutos con la “Bicolor” a finales de 2025. Su presencia busca refrescar una zona ofensiva que necesita variantes urgentes ante la falta de gol en los últimos procesos.

Mano Menezes recién fue presentado en la Selección Peruana. (Foto: X).

Selección Peruana y sus amistosos internacionales

Perú iniciará esta nueva era enfrentando a la poderosa selección de Senegal el próximo 28 de marzo. El encuentro se disputará en el Stade de France, en lo que promete ser un debut de alta exigencia para el estratega brasileño.

Posteriormente, el equipo de todos se trasladará a Madrid para chocar contra Honduras el 31 de marzo. Estos dos compromisos serán fundamentales para que Menezes implemente su estilo de juego y defina su base de jugadores para las Eliminatorias.

Adrián Ugarriza espera por la convocatoria

Aunque la carta de reserva ya fue enviada, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del jugador. Ugarriza ha arrastrado algunas molestias musculares recientemente, por lo que su inclusión definitiva en la lista final dependerá de su estado en las próximas semanas.

El envío de esta reserva marca el punto de partida para la convocatoria oficial que se anunciará en los próximos días. La expectativa es máxima por conocer quiénes acompañarán a Ugarriza en esta primera aventura de la mano de Mano Menezes.

Adrián Ugarriza todavía pertenece al fútbol de Israel. (Foto: X).

DATOS CLAVES