Mano Menezes es oficialmente el nuevo entrenador de la Selección Peruana para el Mundial 2030

La Federación Peruana de Fútbol ha oficializado la contratación del estratega brasileño Mano Menezes, quien asume el ambicioso desafío de clasificar a la Bicolor a la cita mundialista de 2030. Su llegada marca el fin de una etapa de incertidumbre técnica y busca devolverle al equipo nacional la jerarquía competitiva que se ha visto mermada en los últimos procesos eliminatorios.

Mano Menezes y sus misiones por delante

Menezes aterriza en la Videna con la responsabilidad directa de superar la rigidez táctica mostrada por Juan Reynoso, cuyo ciclo se caracterizó por una preocupante falta de gol. A diferencia de esa gestión previa, el técnico brasileño propone un equilibrio dinámico que busca aprovechar mejor el talento creativo del futbolista peruano en el último cuarto de cancha.

Asimismo, la afición espera que el ex seleccionador de Brasil logre la flexibilidad estratégica que le faltó a Jorge Fossati durante su reciente paso por el banquillo nacional.

El sistema de Menezes promete ser menos predecible para los rivales sudamericanos, permitiendo variantes tácticas según las exigencias de cada partido en las eliminatorias.

La experiencia de Mano Menezes como técnico

Menezes tiene la ventaja de haber manejado vestuarios de élite en clubes como Corinthians y Flamengo, lo que le otorga las herramientas necesarias para liderar a un grupo con figuras consagradas. Esta experiencia internacional será vital para gestionar el recambio generacional que quedó estancado bajo el mando de Fossati y que la selección requiere con urgencia.

Mano Menezes hace poco estuvo en Gremio de Brasil. (Foto: X).

Otro punto clave será mejorar la disciplina y el enfoque estratégico que se vio debilitado en los periodos donde figuras como Oscar Ibáñez tuvieron roles de liderazgo o asistencia técnica. La llegada de un cuerpo técnico de primer nivel mundial garantiza una planificación más rigurosa y científica de cara a los torneos oficiales que se avecinan.

El proyecto de Perú con Mano Menezes

La trayectoria de Mano en la Selección de Brasil es el factor diferenciador para evitar los errores de improvisación que marcaron el rumbo de Perú en los años recientes. Con su firma, la FPF apuesta por un proyecto serio que prioriza la estructura profesional y el respeto por los procesos de mediano y largo plazo.

El contrato del nuevo seleccionador prioriza la modernización del análisis de datos y la captación de nuevos talentos en el extranjero, aspectos que fueron puntos débiles en las gestiones anteriores. Esta visión integral busca subsanar las carencias formativas que arrastra el fútbol local y que han limitado las opciones de convocatoria en el pasado.

Con la mirada puesta en el Mundial 2030, el “Efecto Menezes” se perfila como la última gran oportunidad para que Perú recupere su identidad futbolística histórica. El técnico ya ha iniciado reuniones con los capitanes del equipo para establecer las nuevas normas de convivencia y los objetivos deportivos inmediatos.

También manejará las categorías inferiores

El impacto de su contratación también se siente en el ámbito administrativo, donde se espera una reestructuración total de las divisiones menores bajo su supervisión directa. Esta metodología integral es algo que no se pudo consolidar con Reynoso ni con Fossati, quienes se enfocaron casi exclusivamente en los resultados del equipo mayor.

No podemos negar tampoco que la presentación oficial de Mano Menezes ha generado una ola de optimismo entre los seguidores de la Blanquirroja, quienes ven en el brasileño la capacidad de devolver al país a la élite del fútbol. La meta es clara: construir un equipo sólido, ofensivo y resiliente que asegure su presencia en la próxima gran cita del fútbol global.

