Luego de vencer 4-1 a Cienciano, la palabra de Roberto Mosquera fue determinante para conocer las sensaciones en la interna de Sporting Cristal. Existe tranquilidad, aunque a la vez dolor por no lograr el objetivo.

Al mismo estilo de varios protagonistas de Sporting Cristal que dieron la cara luego de no conseguir el objetivo en el Torneo Clausura 2026, fue Roberto Mosquera quien también habló y en conferencia de prensa realizó un balance mucho más global del equipo desde que regresó al club. Si bien no es un momento de alegría, hizo énfasis en todo lo que se pudo mejorar.

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Fiel a su estilo y sin esconderle a las preguntas de los medios deportivos, Roberto Mosquera aseguró que hay varios motivos por el cual podrían sonreír ya que en su momento nadie hubiese pensado que Sporting Cristal llegaría chances en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Asimismo, aseguró que no es el momento de alegrarse por el dolor que significa no cumplir con el objetivo trazado.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Las declaraciones de Roberto Mosquera tras Sporting Cristal 4-1 Cienciano

“No hemos perdido de local ningún partido. Tenemos ocho goleadas, tenemos un torneo ganado y otro que casi lo ganamos. Tenemos 39 goles que es bastante y 19 en contra. Somos el equipo más goleador. Hay muchas cosas por las cuáles se puede sonreír, pero hoy no es el día. De repente mañana, cuando veamos lo que hemos hecho, no es que le demos importancia, sino que estamos dolidos porque hemos luchado por un objetivo que no ha sido cumplido. Creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”; declaró Roberto Mosquera.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

En un mensaje hacia la afición de Sporting Cristal, el estratega manifestó: “Yo creo que a la hinchada ya le dijimos lo que teníamos que decirle, con el buen fútbol que practicamos y la cantidad de goles, ¿qué más puedo decirle a la hinchada? Estuvimos en los primeros durante casi todo el campeonato. ¿Qué más le puedo decir a la hinchada que no suene poco serio? Creo que hemos hablado en el campo y no puedo decirles más. Hay una satisfacción, pero un dolor al final. Espero que ellos estén agradecidos con lo que hemos hecho“.

Por último, Roberto Mosquera habló de su continuidad en el Rímac: “No tengo capacidad de leer el futuro y no hablo de cosas que no han sucedido. Mi contrato con Sporting Cristal termina el 31 de diciembre y no estoy pensando en nada en este momento. Falta mucho para ese día. Ustedes tienen que calificar mi trabajo, no yo. Creo que ustedes han visto el Torneo Apertura, los cambios que se hizo en el Torneo Clausura para tener este rendimiento. Por ahí pienso que este rendimiento individual hizo que el colectivo se vea mejor”.

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