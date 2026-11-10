“Creo que en diciembre se va a terminar dando la transferencia de Maxloren Castro”

Maxloren Castro ha sido uno de los futbolistas que mayor continuidad ha tenido a lo largo de esta temporada, siendo una fija como titular en la alineación dispuesta por el profesor Roberto Mosquera. Pero, ahora, su nombre aparece como una opción para ser transferido al extranjero.
A sus 18 años, el extremo de Sporting Cristal ya cuenta con más de 100 partidos en el primer equipo. Esta experiencia a tan temprana edad es importante, con vistas a un salto al extranjero. Si bien es cierto que aún tiene mucho margen de mejora y aún no tocó su techo, puede seguir con su desarrollo en un equipo europeo.
Precisamente, durante mitad de año, tuvo una oferta sobre la mesa para irse al fútbol belga. El KRC Genk hizo una propuesta formal por el jugador, que no estaba lejos de las pretensiones de Sporting Cristal. Sin embargo, el club del Rímac la desechó para seguir contando con el joven futbolista.
Ahora, todo cambiaría. Según opinó el periodista Gustavo Peralta en su programa Hablemos de MAX (L1MAX), hay una sensación de que una oferta por el joven futbolista podría ser tomado de otra manera.”Ahora yo creo que en diciembre ya se va a terminar dando la transferencia de Maxloren Castro“, opinó. “Así que ver cómo se va a aterrizar las ofertas, las decisiones que haya o las posibilidades que hay“, agregó el comunicador.
🎙️ @Gustavo_p4: "Yo creo que Maxloren Castro se irá vendido a final de temporada. A mitad de año hubo algunas chances, pero no se logró concretar"— L1MAX (@L1MAX_) November 10, 2026
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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/BFxC67qYNu
Las estadísticas de Maxloren Castro en Sporting Cristal
Ha disputado 108 partidos con la camiseta ‘celeste’ desde su debut en febrero de 2024. Tiene 10 goles anotados y 14 asistencias dadas durante estos más de dos años como futbolista profesional.
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En esta temporada 2026, ha jugado un total de 48 partidos con 3.163 minutos en cancha. Ha convertido seis tantos y dio cinco asistencias de gol. De esta manera, es uno de los futbolistas que mayor participación ha tenido con el primer equipo en esta temporada, casi siempre destacándose como extremo por el sector izquierdo.
DATOS CLAVE
- Maxloren Castro disputó 108 partidos con Sporting Cristal desde febrero de 2024.
- KRC Genk presentó una oferta formal a mitad de año que Sporting Cristal desechó.
- 48 partidos jugó en 2026, aportando seis goles y cinco asistencias como extremo izquierdo.