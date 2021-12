Ingresó de manera inmediata con sus declaraciones, y puso la diferencia con los demás equipos. Ángel Cayetano fue claro a la hora de ponerse la camiseta de Universitario de Deportes, poniéndolo por encima de todos los rivales en Liga 1. Una caricia para el hincha.

El futbolista fue claro y se dirigió a los responsables de su fichaje: "Gracias por la oportunidad que me dan Jean (Ferrari) y Gregorio (Pérez) de llegar a Universitario. El más grande. Es el más grande porque tiene más títulos. Es un gran desafío que me llega en un momento justo. Voy a tratar de disfrutarlo con mucha responsabilidad. Vamos a pelear los primeros lugares".

'Caye' como se le conoce en Uruguay, precisó su estilo de juego y por donde se mueve mejor dentro de la cancha: "Siempre he jugado de volante defensivo. En este torneo, me tocó jugar de defensa, pero creo que donde me necesite el equipo, trataré de cumplir de la mejor forma".

Es importante precisar que Ángel Cayetano nació en Danubio de Uruguay en la temporada 2011, después jugó en cuadros como Racing de Montevideo, Cerro Largo. En 2016 llegó a Real Garcilaso (hoy Cusco FC), y no tuvo un pasaje considerable, yéndose al poco tiempo. También jugó en México en 2019 por el Tampico Madero. Veremos cómo le va acá en Perú.