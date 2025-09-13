A qué hora juega Universitario vs. Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Se viene un duelo imperdible. El regreso de la Liga 1 2025 trae como uno de los partidos más destacados de la octava jornada del Torneo Clausura el choque entre Universitario de Deportes y Melgar, en la siempre exigente altura de Arequipa.

Pese a mantenerse en la cima del torneo, el cuadro ‘crema’ atraviesa una racha de tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria en todas las competencias. Además, enfrentará este duelo sin uno de sus pilares en el mediocampo, Rodrigo Ureña, quien se encuentra suspendido.

En tanto, el ‘Dominó’, desde la llegada de Juan Reynoso, ha mostrado señales de recuperación. El técnico ha aprovechado los días de descanso para consolidar su propuesta táctica y mantener al equipo en la lucha por el título.

A qué hora juega Universitario vs. Melgar

El duelo entre Universitario y Melgar tiene previsto iniciar desde las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en países como Bolivia, Chile y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 16:00 horas. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay irá desde las 17:00 horas.

Dónde ver Universitario vs Melgar

El encuentro entre ‘merengues’ y ‘rojinegros’ será transmitido a través de Liga 1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en la plataforma Liga 1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú, mediante su página web, contará con todas las incidencias del vibrante cotejo, además de la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las palabras de los protagonistas y mucho más.