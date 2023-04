Los cremas no conocen la derrota desde la salida del entrenador Carlos Compagnucci. El argentino cuando dio un paso al costado distendió casi todos los problemas que existían. El equipo empezó a ganar en la Liga 1, y eso se notó en la Copa Sudamericana.

Ahora, con Jorge Fossati están mirando con seriedad ambos torneos. Nos referimos claramente al torneo descentralizado y la propia competencia CONMEBOL. En una va peleando los primeros puestos, mientras que en la otra, empezó con un majestuoso triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Lo cierto es que la "U" hoy por hoy, tiene chances claras de pelear el mano a mano con Alianza Lima en el Descentralizado. Si cumple con los siguientes partidos en mente, los cuales llegan gracias a un recuerdo, basados netamente en las programaciones de la Federación Peruana de Fútbol.

PARTIDOS DE LOCAL DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES:

—Universitario vs. Sporting Cristal: fecha 13

—Universitario vs. César Vallejo: fecha 16

—Universitario vs. Cusco FC: fecha 18

PARTIDOS DE VISITA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES:

—Deportivo Municipal vs. Universitario: fecha 12

—Sport Boys vs. Universitario: fecha 14

—UTC vs. Universitario: fecha 17

—Sport Huancayo vs. Universitario: fecha 19

¿Cuántos debe hacer Universitario de Deportes para ser campeón de la primera fase de Liga 1? Alianza Lima es el único líder con 21, pero están cerca los compadres (19). El camino correcto sería, conseguir la mayor cantidad de unidades posibles, y ver en las últimas fechas si le alcanzará para ser el ganador de este apertura 2023.