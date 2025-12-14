La llegada de Pablo Guede a Alianza Lima para la temporada 2026 genera gran expectativa, no solo por la promesa de un estilo ofensivo y de presión alta, sino por su famosa “mano dura” y estricto rigor disciplinario. La directiva blanquiazul apuesta por esta fama de inflexibilidad, buscando instaurar la “tolerancia cero” contra las indisciplinas y restaurar el orden en Matute.

El pasado complicado de Pablo Guede

Sin embargo, este rasgo ha sido la causa de su conflicto más conocido en el fútbol: el quiebre con Leandro Romagnoli, ídolo de San Lorenzo. Durante su exitosa, pero breve etapa en el club en 2016, donde ganó la Supercopa Argentina, Guede marginó al “Pipi” en favor de un recambio generacional. Tras su partida, Romagnoli reveló que el técnico tenía un “mal manejo de grupo” y una “falta de tacto” con los jugadores que no eran de su círculo de confianza. Este antecedente pinta a Guede como un DT que prioriza su sistema y autoridad por encima de la gestión sensible de las figuras.

Pablo Guede mientras trabajaba em Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Este historial es un factor clave en el desafío que enfrentará Guede en La Victoria, donde Alianza Lima cuenta con líderes naturales y figuras de peso en el camerino. El técnico deberá demostrar que ha logrado equilibrar su obsesión táctica con una gestión humana más efectiva, evitando la rigidez que le costó apoyo en Argentina. A pesar de haber tenido éxito con figuras en Colo-Colo después, la crítica de Romagnoli se mantiene como una advertencia sobre el posible costo que su estilo autoritario podría tener en el grupo.

Pablo Guede tiene estilo particular

Más allá de las dudas sobre el manejo de vestuario, la contratación de Guede se basa en su propuesta futbolística ambiciosa: un juego de alta intensidad, defensa adelantada y presión agresiva, un sello que exige un compromiso físico y mental total, alineándose con la disciplina que impone desde el inicio de la pretemporada.

La dirigencia aliancista parece dispuesta a asumir el riesgo de un estilo confrontacional a cambio de resultados y, sobre todo, orden. La esperanza es que el rigor de Guede se traduzca en compromiso, rendimiento constante y el fin de los problemas extradeportivos que han afectado al club. La elección del DT es una clara declaración institucional: se priorizará el profesionalismo estricto sobre las dinámicas internas del vestuario.

¿Alianza Lima tendrá éxito con él?

El éxito de Guede en Alianza Lima dependerá, en última instancia, no solo de su estrategia táctica, sino de su capacidad para evitar que la historia de Romagnoli se repita con las figuras blanquiazules. La verdadera prueba de fuego será lograr que su “mano dura” genere respeto y no resentimiento dentro del plantel.

