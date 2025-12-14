Se conoció la lista de convocados de la Selección Peruana, organizada por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Este conjunto enfrentará en un amistoso internacional a la Selección de Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El entrenador designado, Gerardo Ameli, reveló los nombres que estarán presentes.

Publicidad

Publicidad

Perú no jugará bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, sino que lo hará con Gerardo Ameli, ya que no se trata del seleccionado que representa a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). ‘La Bicolor’ estará bajo dominio de la SAFAP por lo que tampoco se verán las figuras ya conocidas del combinado nacional.

Gerardo Ameli tiene mucha experiencia en el fútbol peruano (Liga 1).

Por ello, hay varias caras que resultan conocidas y otras que no tanto en la convocatoria dada a conocer por Gerardo Ameli. Hay varias sorpresas en esta lista como algunos jugadores que tendrían “su primer llamado al seleccionado”, mientras que hay algunos referentes que ya tienen un largo recorrido.

Publicidad

Publicidad

Las novedades en la lista de convocados de la SAFAP para el Perú vs. Bolivia

Entre los arqueros, la mayor sorpresa pasa por la presencia de Pedro Gallese como convocado. Al estar con el pase en su poder y como agente libre, SAFAP ha decidido llamarlo junto a otros arqueros del fútbol local. Entre los defensores centrales, destacan la experiencia de Gustavo Dulanto y Marco Huamán, entre otros, junto a la juventud de Rafael Guzmán y Jhair Soto.

Pedro Gallese, agente libre, lidera la lista de Ameli (Getty Images).

ver también La Selección Peruana se olvidó de él en Europa, ahora vuelve con sorprenden asistencia

En el mediocampo, hay nombres con pasado en la Selección Peruana de la FPF como Jesús Castillo Peña o Jorge Murrugarra, mientras que aparece Alfonso Barco, quien dejaría Emelec en las próximas horas. También destaca la presencia del ex Alianza Lima, Bassco Soyer, que milita en el fútbol de Portugal.

Publicidad

Publicidad

Y entre los delanteros hay muchas ausencias destacadas, por supuesto, pero sí hay que nombrar a varios del fútbol local como Matías Succar de Alianza Lima o Rodrigo Vilca de Atlético Grau. También fue llamado Juan Pablo Goicochea, que continúa en Platense de Argentina.

Matías Succar lleva un año y medio en Alianza Lima y no ha marcado goles (Getty Images).

Lista de convocados de SAFAP para Perú vs. Bolivia

ARQUEROS: Pedro Gallese (Libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Publicidad

Publicidad

DEFENSAS: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

MEDIOCAMPISTAS: Alfonso Barco (Emelec), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario) y Carlos Cabello (ADT).

DELANTEROS: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Alianza Lima), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES