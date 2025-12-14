La afición de Universitario de Deportes está en alerta máxima ante la casi segura partida de Rodrigo Ureña, mediocampista chileno y figura clave en el reciente tricampeonato histórico del club. Su destino apunta fuera del Estadio Monumental y, de manera inminente, hacia Millonarios de Colombia. La transferencia, gestionada discretamente, se aceleró tras confirmarse que el equipo colombiano tiene la intención de ejecutar la cláusula de rescisión del jugador.

Rodrigo Ureña muy cerca de Millonarios

Ureña se consolidó como un pilar insustituible en el esquema crema, fundamental para la obtención de los títulos de Liga 1 en 2023, 2024 y 2025. Su impacto trascendió lo deportivo gracias a su garra, capacidad de recuperación y liderazgo, convirtiéndolo en uno de los referentes más queridos por la hinchada. Este alto rendimiento despertó el interés de clubes internacionales, siendo Millonarios el más resuelto a concretar su fichaje de inmediato.

Rodrigo Ureña jugó su último partido contra Los Chankas FC. (Foto: X).

La noticia fue adelantada por el periodista deportivo Gustavo Peralta en sus redes sociales, indicando un acuerdo avanzado. “Está cerca de darse el traspaso de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia”, citó Peralta, confirmando que las negociaciones han progresado más allá de simples sondeos, generando optimismo en Colombia y preocupación en Perú.

Millonarios se llevará a Rodrigo Ureña

Se maneja que Millonarios está dispuesto a pagar la cantidad estipulada en la cláusula de salida, del contrato del volante chileno con Universitario. Esto dejaría al club merengue sin capacidad de negociación, obligándolo a aceptar la transferencia. Aunque Peralta señaló cautela mencionando que “aún faltan algunos pasos formales que podrían ya darse mañana”, la oficialización parece ser inminente.

Para Universitario, esta venta representa un serio desafío deportivo justo en medio de la planificación de la próxima temporada. Si bien el ingreso por la cláusula es un alivio financiero, la directiva tiene la urgente tarea de encontrar un reemplazo del mismo nivel y perfil de Ureña, un mediocampista de contención de probada eficacia nacional e internacional.

Universitario dejará salir a Rodrigo Ureña

De concretarse, Rodrigo Ureña se marcharía del fútbol peruano como una leyenda moderna, dejando una huella imborrable tras ser pieza clave en la época dorada del tricampeonato de la ‘U’. Los aficionados esperan el anuncio oficial, divididos entre el agradecimiento por su entrega total a la causa crema y la tristeza por su partida.

