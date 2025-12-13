¿Universitario o Millonarios? Rodrigo Ureña cerca de definir su futuro: “Está convencido”

Rodrigo Ureña ha sido uno de los futbolistas más destacados de Universitario de Deportes en 2025. Su buen desempeño despertó el interés de varios equipos, entre ellos Millonarios, que busca reforzarse con su presencia de cara a la temporada 2026 del fútbol colombiano.

Millonarios inició conversaciones con Universitario por Ureña

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, Universitario ya mantiene conversaciones con Millonarios por el fichaje de Rodrigo Ureña, y la decisión final podría conocerse en los próximos días.

“Ya hay comunicación entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. En los próximos días podría definirse todo, ya que las negociaciones avanzan bien. Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, está convencido de fichar al volante chileno“, escribió el mencionado comunicador en su cuenta personal de Twitter.

Días antes de las negociaciones entre clubes por Ureña, Peralta reveló que el mediocampista decidió no aportar dinero para cubrir su cláusula de salida, facilitando así que Millonarios pueda ficharlo.

Cabe resaltar que, el futbolista de 32 años optó por esperar a que la ‘U’ y el club colombiano definan los términos del fichaje, por lo que ahora todo dependerá del acuerdo que alcancen por su pase.

Los números de Rodrigo Ureña en 2025

Rodrigo Ureña ha sido pieza fundamental para que Universitario logre el tricampeonato del fútbol peruano, destacando por su desempeño decisivo en la obtención de victorias importantes.

Durante 2025, Ureña jugó en tres competencias: la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y el Clausura. Aunque no ha marcado goles, su aporte ha sido clave para recuperar balones y generar asistencias que terminan en anotaciones.

