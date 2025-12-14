Cusco FC 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la final de los Playoffs de la Liga 1 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

Cusco FC y Sporting Cristal se ven las caras el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Liga 1, imperiales y rimenses darán todo por conseguir el boleto que los clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Es así que se espera un trámite de diversas emociones y a continuación gozarás de todas las incidencias.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, recordemos que el pasado miércoles 10 de diciembre se jugó el duelo de ida en el Estadio Nacional. Sporting Cristal consiguió un buen triunfo por 1-0 frente a Cusco FC con un golazo de Santiago González, por lo que la ventaja ahora mismo es para la visita y justamente los locales buscarán darle vuelta al marcador muy rápido.
¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los Playoffs de la Liga 1?
- 17:00 | México y Centroamérica
- 18:00 | Colombia, Ecuador y Perú
- 19:00 | Bolivia y Venezuela
- 20:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España
¿Dónde ver Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los Playoffs de la Liga 1?
- L1Max
- L1 Play
- Fanatiz (a nivel internacional)