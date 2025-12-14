Es tendencia:
Cusco FC 0-0 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la final de los Playoffs de la Liga 1 Vía L1 MAX y Fútbol Libre: minuto a minuto

Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue el minuto a minuto.

1' ¡Empezó el partido!

Cusco FC y Sporting Cristal disputan la primera etapa de la final de los playoffs de la Liga 1 2025 que tiene como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¡Los equipos salen a la cancha!

Cusco FC y Sporting Cristal dicen presente en el gramado del Estadio Inca Garcilaso de la Vega a instantes del inicio de la esperada final en el marco de los playoffs de la Liga 1 2025.

¡Calentamiento de Sporting Cristal!

El equipo liderado por Paulo Autuori ya termina con los trabajos precompetitivos y ahora ultimarán detalles para el inicio del partido frente a Cusco F.

Fuente: Hablemos de Cristal.

¡Declaraciones de Paulo Autuori!

El DT de Sporting Cristal evidenció cuáles son sus verdaderas intenciones de cara al partido final de la temporada 2025 frente a Cusco FC en la ciudad imperial.

¡Alineación titular de Cusco FC!

Miguel Rondelli alistó el siguiente equipo titular para recibir a Sporting Cristal en la ciudad imperial: Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Pierre Da Silva y Facundo Callejo.

Image
¡Terna arbitral en el Cusco!

Bruno Pérez será el juez principal del encuentro de hoy entre Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los playoffs de la Liga 1 2025.

¡Llegada de Sporting Cristal!

La delegación celeste ya está en las inmediaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ahora se alistan para los trabajos precompetitivos.

Image
Image

¡Declaraciones de Rafael Lutiger!

El defensor de Sporting Cristal detalló la polifuncionalidad que sostendrá el equipo durante el partido ante Cusco FC, lo cual dependerá del mismo trámite.

¡Declaraciones de Miguel Rondelli!

El DT de Cusco FC expuso sus más sinceras sensaciones en la previa del partido frente a Sporting Cristal y no dudó en revelar que le hubiera encantado estar en otro escenario.

¡Llegada de Cusco FC!

Los 'Dorados' dicen presente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a minutos del inicio del partido frente a Sporting Cristal por el cupo de Perú 2.

Image
Image
¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Paulo Autuori preparó el siguiente equipo titular para enfrentar esta noche a Cusco FC: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Santiago González, Fernando Pacheco y Diego Otoya.

Image

¡Se viene la lluvia en el Cusco!

De acuerdo a informaciones de 'L1 MAX', el duelo entre Cusco FC vs. Sporting Cristal podría estar inmerso a un clima de llovizna que se empieza a avecinar.

¡Vestuarios preparados!

Tanto Cusco FC como Sporting Cristal tienen las indumentarias listas para el partido de esta noche en la ciudad del Cusco.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Cusco FC vs. Sporting Cristal!

Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la final de los playoffs de la Liga 1. A continuación, disfruta del minuto a minuto que te trae 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los Playoffs de la Liga 1.
© Liga1 Te Apuesto.Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los Playoffs de la Liga 1.

Cusco FC y Sporting Cristal se ven las caras el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Liga 1, imperiales y rimenses darán todo por conseguir el boleto que los clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Es así que se espera un trámite de diversas emociones y a continuación gozarás de todas las incidencias.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, recordemos que el pasado miércoles 10 de diciembre se jugó el duelo de ida en el Estadio Nacional. Sporting Cristal consiguió un buen triunfo por 1-0 frente a Cusco FC con un golazo de Santiago González, por lo que la ventaja ahora mismo es para la visita y justamente los locales buscarán darle vuelta al marcador muy rápido.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los Playoffs de la Liga 1?

  • 17:00 | México y Centroamérica
  • 18:00 | Colombia, Ecuador y Perú
  • 19:00 | Bolivia y Venezuela
  • 20:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España

¿Dónde ver Cusco FC vs. Sporting Cristal por la final de los Playoffs de la Liga 1?

  • L1Max
  • L1 Play
  • Fanatiz (a nivel internacional)
renato pérez
Renato Pérez
