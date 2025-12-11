Alianza Lima sigue trabajando en los refuerzos para la próxima temporada y la última novedad involucra al puesto de centrodelantero. Justo el mismo día en que se despidió a Hernán Barcos como futbolista blanquiazul, la directiva cerró un acuerdo con Cusco FC para adquirir parte del pase y los derechos deportivos de Luis Ramos.

En La Victoria van sumándose más caras nuevas con vistas a la temporada 2026. Ahora, el nuevo acuerdo llegó por Luis Ramos. Alianza Lima comprará la gran mayoría del pase del centrodelantero, de última temporada en América de Cali, y Cusco FC se quedará con un porcentaje mínimo, pero importante para una posible venta al exterior en un futuro.

Para los Blanquiazules es un nuevo centrodelantero para olvidar a Hernán Barcos, quien dejó una gran imagen en el club y, sobre todo, en los hinchas. A su vez, llega para pelearle el puesto de titular a Paolo Guerrero por lo que habrá una nueva batalla para 2026.

Alianza Lima compra gran parte del pase de Luis Ramos a Cusco FC

La situación de Luis Ramos había resultado beneficiosa para Alianza Lima. América de Cali desistió de su continuidad en el club, pese a haber marcado 13 goles en 50 partidos disputados en todo el 2025. Así, el centrodelantero de Trujillo volvió a Cusco FC, aunque con la posibilidad de volver a ser negociado.

Finalmente, tal como informó el periodista Kevin Pacheco, Luis Ramos jugará en Alianza Lima. Le compró el 80 por ciento de su ficha a Cusco FC, quien llegó a un acuerdo total para quedarse con el 20 por ciento restante. Se espera el anuncio oficial del club ‘íntimo’ en las próximas horas.

Luis Ramos está a una firma de jugar en Alianza Lima (X @kevin23pacheco).

La confirmación de Luis Ramos, sin dudas, busca darle mayor jerarquía a Alianza Lima en el ataque, sobre todo, porque debe reemplazar los goles de Barcos. En la Selección Peruana todavía no se ha podido sostener, pero con el desafío en Matute, eso puede cambiar.

Alianza Lima suma a su quinto refuerzo y se espera por el nuevo entrenador

Con la llegada de Luis Ramos prácticamente confirmada, Alianza Lima ya cuenta con cinco refuerzos con vista al 2026. Al centrodelantero, hay que sumarle la presentación que se hizo de Jairo Vélez y las firmas de contrato ya asumidas de Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D’Alessandro Montenegro.

Por otra parte, se espera por el nuevo entrenador aliancista para la próxima temporada, justo después de que se confirmó la salida de Néstor Gorosito. Pablo Guede tendría todo listo para dirigir en Matute la próxima campaña.

DATOS CLAVES