En pleno partido ante Sporting Cristal, Cusco FC perdió a uno de sus goleadores: firmó con Alianza Lima

Alianza Lima no descansa y está haciendo todo lo posible para agilizar todos sus fichajes lo más pronto posible. Saben que están en deuda por lo ocurrido este año, por esa razón están viendo la posibilidad de tener un rico plantel para ahora sí pelear por el título de campeón. Por esa razón se confirmó el fichaje de inesperado jugador de Cusco FC.

Estamos hablando que cuando se estaba realizando el juego entre el cuadro ‘Dorado’ y Sporting Cristal se confirmó este fichaje. Eso sí, no es otro jugador que Luis Ramos, quien ya está todo dicho que el próximo año 2026 va a terminar cantando sus goles con la camiseta ‘Blanquiazul’.

El periodista José Varela mediante sus redes sociales hizo oficial esta contratación: “Luis Ramos es oficialmente jugador de Alianza Lima. El delantero firmó contrato hasta fines del 2028. FIN”, fue lo que publicó en su cuenta personal, dejando en claro que el atacante será el nuevo 9 del cuadro de La Victoria.

La apuesta de Alianza Lima por Luis Ramos

Con 26 años de edad, Luis Ramos se convierte en una apuesta importante para Alianza Lima con miras al futuro. Esto debido a que están dando una fuerte suma de dinero para poder tenerlo en sus filas, pagando parte del pase que le pertenece al cuadro de Cusco FC que en este caso no llegó a un acuerdo final con América de Cali.

Según lo que pudo dar a conocer Kevin Pacheco en sus redes sociales. Alianza Lima está pagando para tener el 80% del pase del futbolista, por lo que en caso de venderlo en un futuro, se le pagaría el 20% al cuadro de Cusco FC por ser dueño de ese porcentaje.

Luis Ramos está a una firma de jugar en Alianza Lima (X @kevin23pacheco).

Con este fichaje queda en claro que Ramos será la gran competencia de Paolo Guerrero por el once titular el próximo año. Todavía no se sabe si es que se dará otro fichaje de un delantero más. Se conoció que estaban pensando en un atacante más extranjero, pero esto no ha sido confirmado por el momento.

Los 5 fichajes de Alianza Lima para el 2026

Con Luis Ramos se cierra el quinto fichaje para Alianza Lima, que por lo pronto solo ha hecho oficial la contratación de Jairo Vélez. Quien es por ahora el único que de manera oficial ha sido presentado, pero hay tres más que están esperando para ponerse la ‘Blanquiazul’.

Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D’Alessandro Montenegro son los nombres de los otros tres fichajes de Alianza Lima. Con todos ellos ya hay un acuerdo, se confirmó off-record su fichaje. Pero claro, el cuadro de La Victoria tendría que hacerlo efectivo muy pronto.

Datos Claves