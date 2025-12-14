Es tendencia:
Independiente del Valle anunció la salida de Javier Rabanal y así reaccionaron los hinchas de Universitario

El club ecuatoriano confirmó la desvinculación del DT español y la hinchada 'crema' no tardó en hacerle un especial pedido.

Por Nicole Cueva

Hinchas de la Universitario le hacen pedido a Javier Rabanal.
La noticia de la salida de Javier Rabanal de Independiente del Valle no pasó desapercibida en el fútbol peruano. Luego de que el club ecuatoriano oficializara que el entrenador español no continuará al mando del primer equipo, los hinchas de Universitario de Deportes reaccionaron de inmediato en redes sociales, ilusionados con la posibilidad de que el técnico llegue a Ate de cara a la temporada 2026.

En medio de los rumores que vinculan a Rabanal con el banquillo ‘crema’, una publicación en Twitter llamó especialmente la atención y se viralizó entre los seguidores ‘merengues’, reflejando una de las principales necesidades del equipo.

El mensaje del hincha crema que se volvió viral

Tras conocerse la salida de Javier Rabanal, un hincha de Universitario dejó un mensaje directo en redes sociales que rápidamente fue replicado por otros aficionados.

Profe vente a Lima con Spinelli”, se pudo leer en el tweet. La frase resume el sentir de un sector de la hinchada, que no solo ve con buenos ojos la llegada del DT de 48 años, sino que también sueña con un refuerzo clave para reforzar el ataque.

La referencia apunta a Claudio Spinelli, delantero argentino de 28 años que actualmente milita en Independiente del Valle y que podría convertirse en una opción atractiva para la ‘U’.

Claudio Spinelli, el delantero que piden los hinchas de Universitario

La posible llegada de Claudio Spinelli ha despertado ilusión entre los hinchas de Universitario, quienes consideran que el atacante argentino podría aportar gol y experiencia al equipo.

En la última temporada, el ‘9’ disputó un total de 49 encuentros, en los que anotó 28 goles y brindó dos asistencias. Sin duda alguna, sus números son bastante positivos, lo que habría llamado la atención de la hinchada ‘crema’.

DATOS CLAVES

  • La salida oficial de Javier Rabanal de Independiente del Valle generó que los hinchas de Universitario se ilusionen con su llegada al banquillo ‘crema’ para 2026.
  • Un mensaje en Twitter que se viralizó pedía la llegada de Rabanal junto al delantero argentino Claudio Spinelli, actualmente en Independiente del Valle.
  • Claudio Spinelli disputó 49 encuentros en la última temporada, registrando 28 goles y dos asistencias con Independiente del Valle.
nicole cueva
Nicole Cueva
