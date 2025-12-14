Antes de su inminente llegada a FC Cajamarca, Hernán Barcos se ofreció a jugar en club grande de Sudamérica

La inminente llegada del experimentado delantero argentino Hernán Barcos a FC Cajamarca, club con el que se especula que estaría negociando fuertemente, ha sido eclipsada por una revelación reciente sobre sus intenciones profesionales. Pese a las conversaciones en el norte de la sierra peruana, el deseo inicial del “Pirata” no era otro que volver a vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes de Sudamérica, donde es considerado una leyenda: Liga Deportiva Universitaria de Quito.

¿Dónde iba a jugar Hernán Barcos?

Fuentes internas cercanas al jugador y al club ecuatoriano, como El Futbolero, han confirmado que el atacante de 40 años, quien ganó la Recopa Sudamericana y fue bicampeón nacional con LDU, se ofreció directamente a la directiva y al comando técnico para integrar la plantilla de cara a la temporada 2026. Barcos, conocido por su cariño hacia la institución, buscaba con este movimiento poner el broche de oro a su extensa y exitosa carrera en el club que lo catapultó a la fama en el continente.

Hernán Barcos supo jugar en Gremio de Porto Alegre. (Photo by Alan Pedro/Getty Images)

Sin embargo, la respuesta por parte del club quiteño no fue la esperada. Pese al prestigio y la historia que Barcos construyó en LDU, la dirigencia, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Tiago Nunes, decidió declinar la propuesta del futbolista. Esta decisión puso fin rápidamente a las esperanzas del argentino de retornar al Estadio Rodrigo Paz Delgado para su última etapa como profesional.

LDU de Quito no quiso a Hernán Barcos

El principal motivo detrás del rechazo fue estrictamente deportivo y estratégico. Según se ha filtrado a la prensa, el entrenador Tiago Nunes no dio el visto bueno al fichaje debido a la edad del delantero. LDU se encuentra en una etapa de renovación y búsqueda de un atacante que cumpla con un perfil físico de “delantero de peso” y proyección, lo cual se traduce en un jugador más joven y con mayor capacidad para afrontar la alta exigencia física de los torneos locales e internacionales que disputa el club.

Ante la puerta cerrada en Ecuador, el camino de Hernán Barcos se redireccionó hacia la Liga 1 de Perú, específicamente hacia FC Cajamarca. Este movimiento sugiere que el experimentado goleador está priorizando una liga donde su aporte y liderazgo aún pueden ser determinantes, y donde las exigencias físicas quizás sean menos demandantes que en la élite sudamericana, permitiéndole extender su carrera por un año más.

Hernán Barcos jugará en FC Cajamarca

Mientras se espera la confirmación oficial de su vínculo con el club cajamarquino, la noticia de su ofrecimiento frustrado a LDU resalta la dualidad entre el sentimentalismo de los ídolos que desean retirarse en casa y la fría realidad del fútbol profesional que prioriza el rendimiento actual sobre la historia. Los aficionados de LDU lamentan no ver a su “Pirata” de regreso, mientras que los seguidores de FC Cajamarca esperan con ansias la llegada de un delantero de trayectoria internacional.

