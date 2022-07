Universitario de Deportes todavía no define el futuro de Alex Valera. Te contamos los detalles recientes de este tema que tiene expectante a todos.

El plantel corto que tiene actualmente sería el principal motivo para que no lo dejen ir en estos momentos. La novela entre Alex Valera y Universitario de Deportes está teniendo varios capítulos, los cuales dejan muchas interpretaciones. Acá te contamos el más reciente de todos, el que definiría muchas cosas.

La "U" está en una encrucijada gigantesca, porque está con la oferta en la mesa del Al-Fateh de Arabia Saudita por su goleador 'merengue'. El dinero es una cantidad muy importante, para hacerse con los servicios del atacante de la Selección Peruana. Pero quién se quedaría en el cuadro de Carlos Compagnucci si esto se terminara dando.

No existe un reemplazo de categoría, por lo que hasta ahora la respuesta del equipo de 'Ate' está pendiente. La información sobre el progreso de su salida o permanencia se mantiene en incertidumbre, pero un dato espectacular lo presenta el periodista del 'Diario Líbero', Gustavo Peralta, quien, en su cuenta de Twitter, colocó.

"Hasta la publicación de este tuit, Alex Valera no está en la concentración y no juega mañana. Indican desde el entorno del 9 que la U el lunes dará respuesta definitiva al Al-Fateh". El también reportero estrella de 'ESPN Perú', fue muy claro, no está definido absolutamente nada en la concentración de la escuadra 'crema'.

Las próximas horas, como siempre señalamos, podría esto cambiar. Una vez que se publique la lista oficial de convocados para el partido ante Carlos Stein en el Estadio Monumental (3:30 PM - HORA PERUANA). El mercado de pases en Arabia Saudita cierra en agosto, no hay mucho tiempo. La decisión debe ser tomada prontamente.