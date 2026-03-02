Tras ganar a UTC en Liga 1, Alianza Lima perdió amistoso ante la Universidad César Vallejo

Alianza Lima disputó un partido amistoso ante la Universidad César Vallejo en horas de la mañana de este lunes 2 de marzo en Matute. Fue triunfo para los ‘Poetas’ por 2-1 con los goles de Osnar Noronha y Sebastián Osorio. Para el conjunto blanquiazul, el único tanto fue obra de Kevin Quevedo.

El duelo amistoso, disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, sirvió de preparación para ambos equipos. Pablo Guede decidió utilizar a los futbolistas que no jugaron como titulares en el triunfo 1-0 ante UTC el pasado sábado en Cajamarca. En tanto, Universidad César Vallejo se prepara para el inicio de la Liga 2 en las próximas semanas.

Según comentó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X (Twitter), se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno en este amistoso. El equipo dirigido por ‘Chemo’ del Solar triunfó con goles de un ex Alianza Lima como Osnar Noronha y de un jugador cedido por Universitario de Deportes, Sebastián Osorio. Kevin Quevedo anotó para el local.

Alianza perdió ante la UCV en un amistoso este lunes (X @gersoncuba2603).

Como se dijo, el cuadro ‘íntimo’ jugó con los futbolistas que no actuaron ante UTC. Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de Max (L1MAX), los titulares fueron Ángel de la Cruz; Josué Estrada, Jhoao Velásquez, Jonathan García, Jean Pierre Archimbaud; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Kevin Quevedo; Federico Girotti y Paolo Guerrero. La intención de Guede es que sumen momentos de fútbol para seguir a tono y a ritmo de los habituales titulares.

En las redes sociales de la César Vallejo se reportó el amistoso ante Alianza Lima (Instagram @ucvclubdefutbol).

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima tiene un duro duelo por delante por Liga 1. El próximo lunes 9 de marzo recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva al FBC Melgar de Juan Reynoso por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.

El conjunto blanquiazul es líder del Torneo Apertura en soledad con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate en las primeras cinco jornadas. FBC Melgar, con sus últimas dos derrotas, quedó en el quinto lugar con 9 unidades.

¿Cuándo debuta Universidad César Vallejo por la Liga 2?

La Universidad César Vallejo, en tanto, se prepara para el inicio de la Liga 2 cuya fecha de estreno todavía no está confirmada. En teoría, hay reportes que indican que iniciaría recién en abril, aunque en los próximos días deberían confirmarse algunos detalles.

