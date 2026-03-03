¿Habrá sanción? Tras el reclamo de Alianza Lima, se conoció lo que pasará con Concha, Fara y Rabanal

Alianza Lima presentó hace unas semana un reclamo en contra de Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal. Estos tres habrían estado presentes en un incidente ocurrido después del partido frente a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Por ese motivo se ha conocido que es lo que pasaría con ellos y si es que van a tener o no alguna sanción.

El periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer en el programa Hablemos de Max, que es posible que se den sanciones contra los jugadores de Universitario de Deportes. Por ahora no está 100% confirmado, pero si existe una posibilidad que se pueda dar una penalización por los incidentes presentados.

“Hay información que señala que, sí o sí, los jugadores de la ‘U’ Caín Fara y Jairo Concha, así como el técnico Rabanal, van a ser sancionados. Es lo que se presume tras consultar con personas cercanas a la comisión”, fue lo que comenzó diciendo el comunicador.

No obstante, se viene una importante defensa desde el club ‘crema’ con la intensión de poder salvaguardar a sus jugadores. Explicando, que esto podría ser una acción que podría terminar perjudicando a los jugadores en un futuro.

“Lo que me dicen en la ‘U’ es que sería un pésimo precedente si los llegan a sancionar, porque, de lo contrario, cualquier jugador podría ser castigado solo por responder a una provocación, incluso si esta fuera intencionada“, agregó sobre la postura del club de Ate.

“Agregan en el club que, mientras no haya provocaciones o actos obscenos hacia la tribuna, sería absurdo sancionar este tipo de situaciones, ya que se abriría un camino peligroso”, detalló el periodista.

Jugadores de Universitario serían sancionados:

¿Qué fue lo que pasó en el Alberto Gallardo?

Tras culminar el partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, los hinchas ‘celestes’ comenzaron a provocar a los jugadores ‘cremas’. Estos decidieron responder ante los ataques verbales que caían desde la tribuna, lo cual generó un llamado de atención de parte de Alianza Lima que no dudó un solo minuto en hacer un reclamo.

Incidente en el Alberto Gallardo:

Datos Claves

Alianza Lima presentó un reclamo contra Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal por incidentes.

presentó un reclamo contra Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rabanal por incidentes. Jairo Concha y los otros involucrados habrían respondido a provocaciones tras el partido ante Sporting Cristal.

y los otros involucrados habrían respondido a provocaciones tras el partido ante Sporting Cristal. Gustavo Peralta informó que la comisión podría sancionar a los jugadores y al técnico de Universitario.

