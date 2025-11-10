Luis Ramos respondió con sinceridad si renunció a la Selección Peruana de Manuel Barreto

La ausencia de Luis Ramos, delantero peruano del América de Cali, en la reciente convocatoria de la Selección Peruana bajo la dirección de Manuel Barreto para los amistosos de noviembre, generó una ola de especulaciones. Se rumoraba que el jugador de 24 años habría solicitado no ser considerado para priorizar la fase decisiva del campeonato colombiano con su club.

Publicidad

Publicidad

Luis Ramos contestó si dejó a la Selección Peruana

Sin embargo, Ramos rompió su silencio y desmintió categóricamente estos rumores tras anotar un gol con su equipo. El futbolista expresó su compromiso con la Blanquirroja: “Simplemente, decirle a todas las personas que están hablando allá en Perú, que me siento identificado con mi selección, lo mucho que me costó estar para llegar y ganarme un lugar dentro de la selección”.

Luis Ramos en Colombia con América de Cali. (Foto: X).

Esta declaración sugiere que su exclusión fue una decisión técnica de Manuel Barreto y no una petición personal o una renuncia. Ramos mantuvo un tono respetuoso, indicando que “no podemos responder mucho sobre esos temas”, lo que refuerza su acatamiento a las disposiciones del estratega.

Publicidad

Publicidad

La Selección Peruana es una prioridad para Luis Ramos

Además de aclarar su postura, Ramos respaldó su deseo de ser considerado con su excelente momento profesional. Actualmente, es el máximo artillero del América de Cali, un hecho que él mismo destacó: “vengo haciendo las cosas súper bien. Gracias a Dios vengo haciendo goles, soy goleador del América de Cali, un club tan importante, y a mi selección, siempre voy a estar comprometido y poder ir a ayudar”. Su rendimiento es la prueba más clara de su enfoque.

ver también ¿Lo despiden? Christian Cueva se peleó con compañero de Emelec en pleno partido en Ecuador

La no convocatoria de Ramos, junto con otros jugadores habituales como Felipe Chávez y Juan Pablo Goicochea, forma parte de una política de recambio y evaluación constante implementada por el cuerpo técnico. Barreto busca probar nuevas variantes ofensivas con miras al futuro de la selección, lo que implica rotaciones en las listas, incluso para futbolistas que atraviesan un gran momento.

Luis Ramos quiere seguir haciendo historia grande

De esta manera, la estrella del América de Cali ha zanjado la controversia generada en Perú, reafirmando que su compromiso con la Selección Peruana es innegociable. Con sus 13 goles en 2025, Luis Ramos espera mantener este alto nivel en el fútbol colombiano para forzar su regreso a la próxima convocatoria de la Selección Nacional, tan pronto como Manuel Barreto lo considere oportuno.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE