Universitario de Deportes, como es costumbre, presentó de manera oficial al futbolista ex Celaya de México, Jordan Guivin. En conferencia de prensa destacó el recibimiento de los hinchas, y la institución ante su reciente incorporación como refuerzo a préstamo. El volante dejó varios titulares para desarrollar.

La pregunta más esperada se dio casi al principio, cuando se le consultó el motivo principal de su llegada al plantel de Carlos Compagnucci: "Le había prometido a mi abuelo jugar por Universitario. Espero que desde el cielo se sienta orgulloso de mí". Fue lo que respondió, asegurando después, el peso de su hinchaje en la toma de decisiones.

"Tome la decisión de venir a Universitario por un tema sentimental y una promesa a mi abuelo, ambos somos hinchas y espero que hoy esté feliz de verme acá. Tenía otras propuestas, pero mi corazón está acá". Para después poner en contexto, que su rendimiento no fue malo allá en México. Todo lo contrario, según entendemos.

La Selección Peruana es un objetivo a cumplir, y eso de eso dependerá su buen rendimiento ahora mismo: "Yo no veo esto como un retroceso, tal vez no conocen mucho de la liga de expansión, para mí estar en Universitario es un desafío y tengo claro que lo tengo que demostrar en la cancha, si en adelante viene una convocatoria, bienvenido sea, pero para eso tengo que trabajar".

Así mismo, afirmó saber cuál es la situación deportiva de su nuevo equipo: "Veía el torneo en México, venía siempre a la "U" y vine a competir con mis compañeros de manera leal, a ganarme un puesto. Si el entrenador decide poner a alguien y no a mí, lo voy a respetar, pero no voy a bajar los brazos, esto es del día a día".

Finalmente, una vez más afirmó ser hincha, sintiéndose privilegiado por esta oportunidad: "Para mí estar en Universitario es un sueño, cuando me tuve la propuesta estuve feliz y nervioso, hoy es realidad. Yo me voy a encargar de que esto no sea un retroceso como muchos dicen, me encargaré de eso en la cancha".