Javier Rabanal reveló por qué se fue de IDV y confirmó interés de Universitario: “Hay un…”

El estratega español dio a conocer detalles sobre su salida del club ecuatoriano y también se refirió a su posible llegada a Ate.

Por Nicole Cueva

Javier Rabanal, candidato a dirigir Universitario.
© DifusiónJavier Rabanal, candidato a dirigir Universitario.

Esta semana será decisiva para Universitario de Deportes, que deberá definir si Javier Rabanal será el técnico para la temporada 2026. Tras la victoria por 1-0 sobre Universidad Católica en el primer hexagonal final de la LigaPro 2025, el estratega español rompió su silencio y se pronunció sobre el interés del club ‘crema’.

Javier Rabanal habló sobre el interés de Universitario

Durante la conferencia de prensa ofrecida el último domingo, Javier Rabanal admitió que hay un club interesado en contar con él para la temporada 2026, pero aclaró que aún no se ha definido nada.

Pese a ello, el estratega español destacó que las negociaciones con dicha institución avanzan de manera positiva y espera que se pueda llegar a un acuerdo pronto.

“Llevo 2 años en Ecuador. No tengo nada todavía con ningún club. Hay un equipo interesado y vamos avanzando en las conversaciones, pero esperemos se pueda concretar”, reveló.

Esto dijo sobre su salida de Independiente del Valle

Por otro lado, Javier Rabanal reveló que su salida de Independiente del Valle se debe a que no pudo ponerse de acuerdo con la directiva en lo que respecta a la manera en que iban a alcanzar los objetivos del ‘Negriazul’ de cara a la temporada 2026.

“Me quedaba un año de contrato, pero tuve una buena conversación con Santiago Morales (gerente general) y con Luis Fernando Saritama (director deportivo). Estábamos bastante alineados en los objetivos futuros del club pero quizás no estábamos del todo alineados en cómo llegar a conseguir esos objetivos“, añadió.

Javier Rabanal se acerca a Universitario como DT: presidente de Independiente del Valle dejó mensaje | Liga 1 | FUTBOL-PERUANO | DEPOR
Javier Rabanal en Independiente del Valle (Difusión).
No quiere problemas con IDV

Recordemos que, el entrenador de 46 años realizó una destacada campaña en el fútbol ecuatoriano e internacional con IDV. Por ello, señaló que prefiere evitar tensiones con la dirigencia, con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de un regreso en un futuro.

“Eso es mejor que estar aquí y tener pequeñas fricciones que acaben erosionando la relación y que quedemos mal. Mejor hacerlo así, que cada uno siga su camino. Independiente del Valle siempre es lo más importante”, sentenció.

DATOS CLAVES

  • El técnico Javier Rabanal admitió públicamente que hay un equipo interesado en contar con él para la temporada 2026 y que las negociaciones están “avanzando” para concretar un acuerdo.
  • Javier Rabanal reveló que su salida de Independiente del Valle se debe a que no estaba “del todo alineado” con la directiva en la manera de conseguir los objetivos futuros del club, a pesar de tener un año de contrato restante.
  • El entrenador español señaló que prefiere terminar la relación de forma cordial para evitar “pequeñas fricciones” y mantener abierta la posibilidad de un futuro regreso a Independiente del Valle.
nicole cueva
Nicole Cueva
Better Collective Logo