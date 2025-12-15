Manchester United y Bournemouth regalaron un partidazo en Old Trafford en el cierre de la fecha 16 de la Premier League 2025-26. Fue empate 4-4 donde hubo goles de Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes y Matheus Cunha para el local y de Antoine Semenyo, Evanilson, Marcus Tavernier y Eli Kroupi para el visitante. La igualdad le sirve poco a ambos.

Pudo ser para cualquiera. Lo tuvo Manchester United al entretiempo con el 2-1, pero, al inicio del segundo, Bournemouth se lo dio vuelta en seis minutos. Nuevamente, en pocos minutos, los ‘Red Devils’ lo pasaron a ganar 4-3, pero el visitante se lo empató y hasta pudo haberse llevado los tres puntos de no ser por Senne Lammens.

Lluvia de goles en Old Trafford en un gran partido donde las defensas no ofrecieron mucha resistencia y hubo un buen trabajo de jugadores como Mason Mount, Matheus Cunha, Marcus Tavernier o Antoine Semenyo. El triunfo pudo ser para cualquiera.

El primer tiempo tuvo al United como dominador y hasta siendo merecedor de una ventaja más amplia que el 2-1. Primero, fue Amad Diallo, quien puso el 1-0 con un gol casi con el arco libre. Lo empató inesperadamente Antoine Semenyo tras un fallo de Luke Shaw y un mal cierre de la defensa mancuniana. Y, de un córner, Casemiro batió a Djordje Petrovic para el 2-1 al entretiempo.

Amad Diallo empujó el balón a gol para el 1-0 del Manchester United (Getty Images).

En la segunda parte, Bournemouth salió totalmente convencido de darlo vuelta y lo hizo. En seis minutos, primero, apareció Evanilson tras gran pase de Marcus Tavernier y una defensa local muy abierta; y, luego, el propio Tavernier marcó de tiro libre para el 3-2. Golpazo al local.

Manchester United, de todas formas, lo daría vuelta. Primero, tras un tiro libre por una polémica mano cobrada por Simon Hooper, Bruno Fernandes se hizo cargo del tiro libre y la clavó al ángulo para el empate 3-3. Y sólo dos minutos después, Matheus Cunha marcó el 4-3. Parecía que, ahora sí, el equipo de Rúben Amorim se llevaba los tres puntos.

Matheus Cunha ante Diakité, en el Manchester United vs. Bournemouth (Getty Images).

Sin embargo, poco antes del gol de Cunha, Andoni Iraola puso al joven sensación Eli Kroupi y éste le pagó con su tanto. La jugada fue casi la misma que el gol de Evanilson. No marcó bien la defensa del Manchester y Álex Jiménez encontró al joven francés para que defina directo al 4-4.

Sobre el final, Bournemouth hizo méritos para ganarlo con dos chances de gol claras de David Brooks. En las dos situaciones apareció Senne Lammens para salvar el punto para Manchester United en Old Trafford. Partidazo para cerrar la fecha 16 de la Premier League, aunque el punto no le sirva de mucho a ninguno de los dos equipos.

