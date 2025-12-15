Manchester United y Bournemouth regalaron un partidazo en Old Trafford en el cierre de la fecha 16 de la Premier League 2025-26. Fue empate 4-4 donde hubo goles de Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes y Matheus Cunha para el local y de Antoine Semenyo, Evanilson, Marcus Tavernier y Eli Kroupi para el visitante. La igualdad le sirve poco a ambos.
Pudo ser para cualquiera. Lo tuvo Manchester United al entretiempo con el 2-1, pero, al inicio del segundo, Bournemouth se lo dio vuelta en seis minutos. Nuevamente, en pocos minutos, los ‘Red Devils’ lo pasaron a ganar 4-3, pero el visitante se lo empató y hasta pudo haberse llevado los tres puntos de no ser por Senne Lammens.
Lluvia de goles en Old Trafford en un gran partido donde las defensas no ofrecieron mucha resistencia y hubo un buen trabajo de jugadores como Mason Mount, Matheus Cunha, Marcus Tavernier o Antoine Semenyo. El triunfo pudo ser para cualquiera.
El primer tiempo tuvo al United como dominador y hasta siendo merecedor de una ventaja más amplia que el 2-1. Primero, fue Amad Diallo, quien puso el 1-0 con un gol casi con el arco libre. Lo empató inesperadamente Antoine Semenyo tras un fallo de Luke Shaw y un mal cierre de la defensa mancuniana. Y, de un córner, Casemiro batió a Djordje Petrovic para el 2-1 al entretiempo.
Amad Diallo empujó el balón a gol para el 1-0 del Manchester United (Getty Images).
En la segunda parte, Bournemouth salió totalmente convencido de darlo vuelta y lo hizo. En seis minutos, primero, apareció Evanilson tras gran pase de Marcus Tavernier y una defensa local muy abierta; y, luego, el propio Tavernier marcó de tiro libre para el 3-2. Golpazo al local.
Manchester United, de todas formas, lo daría vuelta. Primero, tras un tiro libre por una polémica mano cobrada por Simon Hooper, Bruno Fernandes se hizo cargo del tiro libre y la clavó al ángulo para el empate 3-3. Y sólo dos minutos después, Matheus Cunha marcó el 4-3. Parecía que, ahora sí, el equipo de Rúben Amorim se llevaba los tres puntos.
Matheus Cunha ante Diakité, en el Manchester United vs. Bournemouth (Getty Images).
Sin embargo, poco antes del gol de Cunha, Andoni Iraola puso al joven sensación Eli Kroupi y éste le pagó con su tanto. La jugada fue casi la misma que el gol de Evanilson. No marcó bien la defensa del Manchester y Álex Jiménez encontró al joven francés para que defina directo al 4-4.
Sobre el final, Bournemouth hizo méritos para ganarlo con dos chances de gol claras de David Brooks. En las dos situaciones apareció Senne Lammens para salvar el punto para Manchester United en Old Trafford. Partidazo para cerrar la fecha 16 de la Premier League, aunque el punto no le sirva de mucho a ninguno de los dos equipos.
Goles y resumen del Manchester United 4-4 Bournemouth
Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 tras el Manchester United 4-4 Bournemouth
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF
1
Arsenal
36
16
11
3
2
+20
2
Manchester City
34
16
11
1
4
+22
3
Aston Villa
33
16
10
3
3
+8
4
Chelsea
28
16
8
4
4
+12
5
Crystal Palace
26
16
7
5
4
+5
6
Manchester United
26
16
7
5
4
+4
7
Liverpool
26
16
8
2
6
+2
8
Sunderland
26
16
7
5
4
+2
9
Everton
24
16
7
3
6
-1
10
Brighton and Hove Albion
23
16
6
5
5
+2
11
Tottenham Hotspur
22
16
6
4
6
+4
12
Newcastle United
22
16
6
4
6
+1
13
Bournemouth
21
16
5
6
5
-3
14
Fulham
20
16
6
2
8
-3
15
Brentford
20
16
6
2
8
-3
16
Nottingham Forest
18
16
5
3
8
-8
17
Leeds United
16
16
4
4
8
-10
18
West Ham United
13
16
3
4
9
-13
19
Burnley
10
16
3
1
12
-15
20
Wolverhampton Wanderers
2
16
0
2
14
-26
¡FINAL DEL PARTIDO!
Manchester United y Bournemouth igualaron 4-4 en un partidazo en Old Trafford.
55' ST: ¡SALVÓ OTRA VEZ LAMMENS!
Lo tuvo otra vez Brooks para ganarlo. Senne Lammens salvó en un gran mano a mano.
52' ST: REMATE DE SENESI
Marcos Senesi remató tras una pelota detenida. Atrapó Senne Lammens.
51' ST: ¡SALVÓ LAMMENS!
Senne Lammens salvó lo que era el gol del triunfo para Bournemouth. David Brooks cabeceó y el arquero belga la atajó con el pie para sostener el 4-4.
48' ST: CAMBIOS EN MANCHESTER UNITED
Se retiraron del campo Bryan Mbeumo y Luke Shaw. Entraron Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu.
46' ST: CAMBIOS EN BOURNEMOUTH
Se retiraron del campo Marcus Tavernier y Justin Kluivert para los ingresos de David Brooks y James Hill.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE ELI JUNIOR KROUPI PARA EL 4-4
Es un calco del gol de Evanilson para el 2-2, pero con diferentes intérpretes. Marcó mal Manchester United una vez más. En esta ocasión, Álex Jiménez se fue con el balón y asistió al recién ingresado Eli Junior Kroupi, que definió de gran forma para el 4-4.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 4-3 DE MATHEUS CUNHA
Matheus Cunha contó con la fortuna del mal cierre de Truffert. Buena definición al primer palo para el 4-3 del Manchester United.
39' ST: ¡GOL DEL BOURNEMOUTH!
Eli Junior Kroupi marcó el empate 4-4. ¡Está para cualquiera!
VIDEO: ASÍ FUE EL GOLAZO DE TIRO LIBRE DE BRUNO FERNANDES
Bruno Fernandes la clavó en un ángulo. Djordje Petrovic da un salto previo a su palo más débil y eso terminó por condenarlo. Toda la calidad del portugués para poner el balón donde lo puso.
35' ST: TARJETA AMARILLA EN BOURNEMOUTH
Por protestar, el capitán Adam Smith fue amonestado.
34' ST: ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED!
Matheus Cunha adelanta al Manchester United para el 4-3. ¡Partidazo en Old Trafford!
33' ST: CAMBIO EN BOURNEMOUTH
Evanilson dejó el partido para el ingreso de Eli Junior Kroupi.
32' ST: ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED!
Bruno Fernandes la clavó al ángulo de tiro libre. Manchester United lo iguala y están 3-3.
30' ST: REMATE DE CUNHA
Matheus Cunha probó en la puerta del área, desde la derecha, y despejó con los puños Djordje Petrovic. Tiro libre de Manchester United y Marcos Senesi fue amonestado por protestar.
25' ST: ¡SE LO PERDIÓ MBEUMO!
Tras un rebote por disparo de Cunha, el balón le quedó a Bryan Mbeumo, quien definió, pero el balón se fue por arriba del travesaño.
24' ST: CAMBIOS EN MANCHESTER UNITED
Se retiraron del campo Mason Mount y Leny Yoro. Ingresaron Benjamin Sesko y Lisandro Martínez.
22' ST: SE SALVÓ BOURNEMOUTH
Nueva duda de Djordje Petrovic. No salió bien, pese a una infracción y pudo retener el balón tras un córner.
21' ST: ¡SALVO PETROVIC!
Un balón que parecía no tener peligro de Matheus Cunha casi se le metió a Djordje Petrovic. Puso la mano y la mandó al córner.
16' ST: CAMBIO EN MANCHESTER UNITED
Casemiro dejó el partido para el ingreso de Kobbie Mainoo.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOLAZO DE MARCUS TAVERNIER PARA EL 3-2 DEL BOURNEMOUTH
Mal armada la barrera y una reacción muy tardía de Senne Lammens. Toda esa combinación le permitió a Marcus Tavernier, gracias también a su gran zurda, convertir el 3-2 para el Bournemouth.
VIDEO: ASÍ FUE EL 2-2 DE EVANILSON PARA BOURNEMOUTH
De un pelotazo largo del Manchester United, Senesi cortó, Marcus Tavernier condujo y asistió perfecto a Evanilson. Definición cruzada para el empate rápido.
6' ST: ¡GOL DEL BOURNEMOUTH!
Gran gol de tiro libre de Marcus Tavernier para el 3-2 de Bournemouth. En seis minutos se lo dio vuelta al Manchester United.
5' ST: TARJETA AMARILLA EN MANCHESTER UNITED
Casemiro bajó a Marcus Tavernier de atrás y en la puerta del área. Es el segundo amonestado del Manchester United.
1' ST: ¡GOL DEL BOURNEMOUTH!
Evanilson pone el empate 2-2 en el inicio del segundo tiempo.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Manchester United vs. Bournemouth ya están en el complemento.
MANCHESTER UNITED FUE SUPERIOR, PESE A DORMIRSE EN DEFENSA
El 2-1 del Manchester United termina siendo un resultado justo para el primer tiempo. Los 'Red Devils' mostraron intensidad, fueron muy activos para la presión en campo contrario y tuvieron chances de peligro certeras. Así fue como logró vencer dos veces a Djordje Petrovic, más allá de un par de fallos de Bryan Mbeumo, que le pudieron dar más ventaja.
En Bournemouth todo es forzado. Muy poco del equipo de Andoni Iraola, que se encontró con el gol por un fallo de Luke Shaw y una defensa que nunca le salió a Antoine Semenyo. No merecía el empate, pero en una de las más claras que tuvo, lo aprovechó. Pecó en la jugada detenida del gol de Casemiro.
LOS AMONESTADOS EN AMBOS EQUIPOS
Más allá de haber sido un partido con pocas interrupciones, hubo dos amonestados. Por Manchester United, Diogo Dalot, mientras que por Bournemouth vio la amarilla Antoine Semenyo.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE CASEMIRO PARA EL 2-1 DEL MANCHESTER UNITED
Buen centro desde la izquierda de Bruno Fernandes. El balón le quedó servido a Casemiro en soledad para un cabezazo de pique al suelo. Djordje Petrovic se encontró con el balón, pero tuvo una respuesta floja y el balón terminó en las redes.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Manchester United le gana al Bournemouth por 2-1 con los goles de Amad Diallo y Casemiro. Lo había empatado transitoriamente Antoine Semenyo.
48' PT: ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED!
Casemiro, de cabeza, y ante una floja respuesta de Petrovic, marcó el 2-1 para Manchester United ante Bournemouth.
VIDEO: ASÍ FUE EL 1-1 DE SEMENYO PARA BOURNEMOUTH
La perdió Luke Shaw en salida. El balón le quedó a Antoine Semenyo, que se fue solo y sin que nadie le salga a cortar. Remate cruzado en el área para el 1-1.
40' PT: ¡GOL DEL BOURNEMOUTH!
Antoine Semenyo anotó el 1-1 para Bournemouth ante Manchester United.
36' PT: ¡CERCA MBEUMO!
Buen centro de Matheus Cunha para Bryan Mbeumo, que definió de primera y casi de volea. Su remate se fue afuera. Nueva chance clara del Manchester United.
33' PT: ¡SALVÓ SMITH!
Adam Smith trabó justo a Amad Diallo, quien había tenido una gran jugada individual y estaba por sacar el remate dentro del área. El capitán de Bournemouth salvó lo que pudo ser el 2-0.
31' PT: REMATE DESVIADO DE EVANILSON
Empieza a tener situaciones Bournemouth. Remate de Evanilson, de volea, que se fue afuera.
29' PT: ¡LO TUVO TAVERNIER!
La chance más clara del Bournemouth en este primer tiempo. Buen centro de Justin Kluivert, quien encontró solo la entrada de Marcus Tavernier en el área. Su cabezazo tuvo la atajada de Senne Lammens y el rebote le quedó pasado y no pudo definir.
25' PT: ¡LO TUVO MBEUMO!
Quedó en el área con el balón, remató algo incómodo y facilitó la atajada de Petrovic. Manchester United justifica la ventaja de 1-0.
19' PT: ¡CASI MATHEUS CUNHA!
Matheus Cunha tuvo una chance muy clara con un remate desde la puerta del área. El balón pasó apenas al lado del palo.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE AMAD DIALLO PARA EL 1-0 DEL MANCHESTER UNITED
Buen centro de Diogo Dalot. Matheus Cunha quiere definir, pero no llega a rozar el balón. Djordje Petrovic esperó al cabezazo del brasileño y no pudo parar el balón cuando lo tuvo cerca. Todo fue aprovechado por Amad Diallo para el 1-0 con el arco libre.
13' PT: ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED!
Amad Diallo aprovechó una pelota muerta tras un fallo de Petrovic. De cabeza, marcó el 1-0 para el Manchester United ante el Bournemouth.
8' PT: ¡SALVÓ PETROVIC!
Djordje Petrovic salvó en el primer palo un remate fuerte de Mason Mount. Gran chance y buen arranque para Manchester United.
7' PT: CORTÓ SENESI
Marcos Senesi evita que Amad Diallo tenga remate claro y el balón fue al córner.
5' PT: CAMBIO EN BOURNEMOUTH
Se retiró lesionado Tyler Adams. Ingresó Alex Scott.
4' PT: CENTRO PELIGROSO
Centro de Amad Diallo que pasó por toda el área chica. Nadie pudo empujarla y se fue afuera.
2' PT: DESPERDICIÓ UN ATAQUE CLARO MANCHESTER UNITED
Contraataque del Manchester United, que Amad Diallo decidió mal con un pase sin ventaja a Bryan Mbeumo. Luego, un remate de Bruno Fernandes bloqueado y Matheus Cunha cerró con otro disparo, que se fue desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Manchester United y Bournemouth en el cierre de la fecha 16 de la Premier League 2025-26.
¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!
Manchester United y Bournemouth salen al campo de juego de Old Trafford. Se viene la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio del duelo.
ÁRBITROS PARA MANCHESTER UNITED VS. BOURNEMOUTH
ÁRBITRO PRINCIPAL: Simon Hooper.
ASISTENTE 1: Adrian Holmes.
ASISTENTE 2: Simon Long.
CUARTO ÁRBITRO: Rob Jones.
ÁRBITRO VAR: Paul Howard.
ASISTENTE VAR: Sian Massey-Ellis.
CALENTAMIENTO DE AMBOS EQUIPOS
Tanto Manchester United como Bournemouth están en el campo de juego con el calentamiento previo al partido.
AUSENCIAS IMPORTANTES EN MANCHESTER UNITED
Harry Maguire y Matthijs de Ligt son dos de las bajas más importantes en Manchester United. Ambos estarán en Old Trafford viendo el partido desde las tribunas.
VUELVE BENJAMIN SESKO EN MANCHESTER UNITED
Benjamin Sesko ocupará un lugar en el banco de suplentes del Manchester United tras su ausencia en varios partidos por lesión.
ASÍ LUCE EL VESTUARIO DEL MANCHESTER UNITED
¿CÓMO LLEGAN MANCHESTER UNITED Y BOURNEMOUTH AL PARTIDO?
Manchester United viene con un andar irregular como en toda la temporada. En los últimos cinco partidos tiene dos victorias (Crystal Palace y Wolverhampton, ambas como visitante), dos empates (ante Tottenham West Ham) y una derrota (ante Everton). Lo llamativo es que no gana un partido como local desde el 25 de octubre ante Brighton (4-2).
Bournemouth había tenido un buen arranque de temporada, pero ahora se ha ido cayendo y no atraviesa un gran momento. No gana hace seis partidos con cuatro derrotas (ante Manchester City, Aston Villa, Sunderland y Everton) y dos igualdades (ante West Ham y Chelsea). Su última victoria fue el 26 de octubre ante Nottingham Forest (2-0).
ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA MANCHESTER UNITED VS. BOURNEMOUTH
MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Leny Yoro, Ayden Heaven, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes (capitán), Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Mason Mount; y Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.
BOURNEMOUTH: Djordje Petrović; Adam Smith (capitán), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Tyler Adams, Marcus Tavernier; Álex Jimenez, Justin Kluivert, Antoine Semenyo; y Evanilson. DT: Andoni Iraola.
MANCHESTER UNITED Y BOURNEMOUTH CIERRAN LA FECHA 16
Manchester United y Bournemouth juegan este lunes en el cierre de la fecha 16 de la Premier League 2025-26. Los 'Red Devils' tienen la chance ante su gente de meterse entre los cinco mejores equipos en la tabla, mientras que los visitantes quieren ganar para salir de la parte baja.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en cobertura de eventos deportivos nacionales e internacionales. Ex subeditor de Bolavip Global y Argentina. Es periodista deportivo y Licenciado en Comunicación. Trabajó previamente en Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México, entre otros. Un verdadero especialista en fútbol internacional que además siente pasión por la NFL, la NBA, el tenis, el handball y otros deportes.