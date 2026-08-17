Alex Valera definió su futuro en Universitario antes de que se le termine el contrato

El contrato de Alex Valera en Universitario estaba por terminarse a finales de esta temporada. Se adelantaron procesos, y salió una decisión.

El delantero Alex Valera continuará vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes por varias temporadas más. La directiva crema concretó un acuerdo decisivo para asegurar la permanencia de su principal carta de gol en el ataque merengue.

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Con 30 años de edad, el atacante nacional decidió prolongar su estadía en la institución de Ate. Según confirmaron fuentes del club al diario El Comercio, la firma de este nuevo vínculo garantiza la continuidad de una de las piezas más influyentes dentro del plantel titular.

Alex Valera llegó a Universitario en diciembre de 2020. (Foto: X).

Acuerdo hasta 2029 entre Universitario y Alex Valera

La renovación contractual de Alex Valera extenderá su permanencia en la institución de Ate hasta la temporada 2029. El futbolista manifestó expresamente su deseo de quedarse para seguir consolidando su carrera futbolística en el balompié peruano.

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El atacante fue una figura clave y el máximo artillero del equipo durante el camino hacia la conquista del tricampeonato. Su permanencia permite mantener la base ofensiva que le ha dado éxito y estabilidad al rendimiento colectivo de la escuadra merengue.

El reto histórico de los 100 goles para Alex Valera

Entre sus principales objetivos para los próximos años destaca la meta de superar la barrera de los 100 goles oficiales. Alcanzar esta cifra le permitiría escalar posiciones entre los artilleros más influyentes en la historia de la institución.

Con la extensión de su contrato por tres temporadas adicionales, el atacante contará con el tiempo suficiente para lograr dicha marca estadística. Su presencia en la línea de ataque seguirá siendo fundamental para afrontar los torneos locales y las competencias internacionales.

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Liderazgo asegurado en el ataque de Universitario

La directiva de Universitario de Deportes logra de esta manera concretar una operación prioritaria antes del vencimiento del acuerdo anterior. La noticia genera tranquilidad en la hinchada de cara a los siguientes retos deportivos de la institución.

El artillero crema se alista para continuar liderando la ofensiva del equipo en los próximos desafíos del campeonato. La extensión contractual reafirma el compromiso mutuo entre el futbolista y la dirigencia para mantener la competitividad del club.

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