La cruda confesión de Martín Pérez Guedes tras su retiro: “Ya no toqué más una pelota”

Martín Pérez Guedes reveló algunos detalles de los días posteriores a su último partido en Universitario. ¿Cómo es su vida actual lejos de las canchas?

Martín Pérez Guedes rompió el silencio tras su retiro del fútbol profesional y su adiós de Universitario de Deportes. El exvolante dio detalles de su nueva vida lejos de las canchas, incluso de lo que pasó días después de su último partido con la camiseta crema.

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Pérez Guedes mantuvo una charla con el programa Hablemos de MAX (L1MAX), que conducen Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez, donde habló de la actualidad de Universitario, en la previa al clásico ante Alianza Lima, pero también de su vida post retiro.

Precisamente, contó algo que no se sabía luego de su adiós de Universitario. “Con (Sport) Huancayo fue mi último partido. A los tres, cuatro días, jugué una pichanga con los padres del colegio de Gaspar (su hijo) y después ya no toqué más una pelota. Hace bastante que ya no. No voy a jugar ni con mis amigos“, sentenció.

🎙️Martín Pérez Guedes: "Mi último partido fue contra Huancayo, luego jugué una pichanga con los papás del colegio de mi hijo en Lima y después YA NO TOQUÉ UN BALÓN".#HablemosDeMAX



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Ante la sorprendente revelación, los periodistas le consultaron si no extraña el fútbol de alguna manera y el argentino reveló: “Extraño el estadio, el vestuario. Siempre los cargo a los chicos. O sea, extraño un poco hacerlos renegar ahí a ‘Calca’ (Horacio Calcaterra), a Aldo (Corzo), a Mati (Di Benedetto)… Hablar con Mati y Willi (Riveros) en el auto. Estas cosas sí las extraño mucho, del día a día”.

Y para no dejar dudas sobre su retiro, volvió a manifestar su postura. “No. Creo que hoy estoy en otra etapa de mi vida, disfrutando de la familia, de los momentos. El tiempo corre un poquito más lento y, nada, encaminándome un poco al proyecto que tengo este de scouting, que la verdad que es algo que me gusta”, dijo.

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Según contó, a pesar de tener el título de entrenador, Pérez Guedes se ve trabajando en dirección deportiva y, sobre todo, como scouting. Este último trabajo lo favorece porque puede hacerlo remoto para seguir cerca de su familia.

Héctor Cúper no creyó que Martín Pérez Guedes se iba a retirar

Héctor Cúper fue el último entrenador en la carrera de Martín Pérez Guedes, aunque éste no pensó que realmente iba a dejar el fútbol profesional. “Él pensó que yo no me retiraba, o sea que me iba del club, pero que no me retiraba”, contó.

🎙️Martín Pérez Guedes: "El profe Cúper no me creyó que me retiraba, él creía que me iba a otro club".#HablemosDeMAX



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“Pero lo tomó de la mejor manera. Los jugadores van a seguir pasando siempre. Uno se va, otro se queda, van a venir jugadores. Me dolió irme en un momento que, por ahí, no lográbamos lo que quisimos en el Apertura, pero ellos sabían que yo me iba por el deseo de estar con mi familia y el grupo lo tomó de la mejor manera“, aseguró.

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