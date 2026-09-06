Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del empate entre Juan Pablo II vs. Alianza Lima en la ciudad de Chongoyape.

La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 llega a su fin este domingo 6 de septiembre y el duelo Juan Pablo II vs. Alianza Lima fue uno de los más resonantes del fin de semana por lo que se jugaban cada uno de los equipos. Además, es importante tener en cuenta los resultados que se dieron durante el día para que en la siguiente nota veamos a detalle cómo se movieron las tablas de posiciones.

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En primer turno, no podemos perder de vista que Sporting Cristal logró una importante victoria por 5-0 ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. Luego de una semana muy complicada en relación al comportamiento de los hinchas celestes, ahora los jugadores se desquitaron en la cancha y empezaron a dar aires de recuperación para agarrar más terreno en la tabla de posiciones.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso sufrió un poco para vencer por 4-2 a Atlético Grau en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además del factor de la altura a su favor, el rendimiento colectivo e individual del equipo cusqueño fue clave para conseguir esta victoria. Es así que lograron tres puntos muy importantes el día de hoy en el Cusco y se reafirman como los únicos líderes del Torneo Clausura 2026.

Recientemente, el encuentro entre Juan Pablo II vs. Alianza Lima tuvo diversas emociones. Fue el equipo norteño el que pegó primero en el marcador y luego los victorianos empezaron a reaccionar como esperaban sus hinchas. Es así que el resultado final terminó siendo un empate a uno que deja como saldo la repartición de puntos en las tablas de posiciones de la Liga 1 2026.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de septiembre

FC Cajamarca 2-5 Cienciano

Alianza Atlético 3-2 UTC

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Sábado 5 de septiembre

Sport Huancayo 2-1 Sport Boys

Cusco FC 2-0 CD Moquegua

Universitario 2-2 Comerciantes Unidos

Domingo 6 de septiembre

Sporting Cristal 5-0 Los Chankas

Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau

Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima

FBC Melgar vs. ADT | 18:30 | Estadio Monumental UNSA

DATOS CLAVES

Juan Pablo II y Alianza Lima empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2026 .

empataron 1-1 por el . Deportivo Garcilaso venció 4-2 a Atlético Grau y lidera el campeonato.

venció 4-2 a y lidera el campeonato. Sporting Cristal goleó 5-0 a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo.