Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima

La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 llega a su fin este domingo 6 de septiembre y el duelo Juan Pablo II vs. Alianza Lima fue uno de los más resonantes del fin de semana por lo que se jugaban cada uno de los equipos. Además, es importante tener en cuenta los resultados que se dieron durante el día para que en la siguiente nota veamos a detalle cómo se movieron las tablas de posiciones.
En primer turno, no podemos perder de vista que Sporting Cristal logró una importante victoria por 5-0 ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. Luego de una semana muy complicada en relación al comportamiento de los hinchas celestes, ahora los jugadores se desquitaron en la cancha y empezaron a dar aires de recuperación para agarrar más terreno en la tabla de posiciones.
Por otro lado, Deportivo Garcilaso sufrió un poco para vencer por 4-2 a Atlético Grau en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además del factor de la altura a su favor, el rendimiento colectivo e individual del equipo cusqueño fue clave para conseguir esta victoria. Es así que lograron tres puntos muy importantes el día de hoy en el Cusco y se reafirman como los únicos líderes del Torneo Clausura 2026.
Recientemente, el encuentro entre Juan Pablo II vs. Alianza Lima tuvo diversas emociones. Fue el equipo norteño el que pegó primero en el marcador y luego los victorianos empezaron a reaccionar como esperaban sus hinchas. Es así que el resultado final terminó siendo un empate a uno que deja como saldo la repartición de puntos en las tablas de posiciones de la Liga 1 2026.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
“Deuda pendiente”: el pedido de la hinchada de Sporting Cristal tras golear a Los Chankas
Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026
Viernes 4 de septiembre
- FC Cajamarca 2-5 Cienciano
- Alianza Atlético 3-2 UTC
Sábado 5 de septiembre
- Sport Huancayo 2-1 Sport Boys
- Cusco FC 2-0 CD Moquegua
- Universitario 2-2 Comerciantes Unidos
Domingo 6 de septiembre
- Sporting Cristal 5-0 Los Chankas
- Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau
- Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima
- FBC Melgar vs. ADT | 18:30 | Estadio Monumental UNSA
DATOS CLAVES
- Juan Pablo II y Alianza Lima empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2026.
- Deportivo Garcilaso venció 4-2 a Atlético Grau y lidera el campeonato.
- Sporting Cristal goleó 5-0 a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo.