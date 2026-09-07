Fernando Gaibor, futbolista de Alianza Lima: “Cuando es a nosotros se castiga muy fuerte, cuando es del otro lado, no se le revisa”

Fernando Gaibor lanzó fuertes declaraciones tras el empate 1-1 entre Alianza Lima y Juan Pablo II College por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Es que el volante ecuatoriano apuntó contra el arbitraje y lo relacionó con el clásico del próximo sábado ante Universitario en Matute.

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En una entrevista con L1MAX, Fernando Gaibor no sólo habló sobre lo que han sido los malos resultados para Alianza Lima en los últimos partidos, sino que cuestionó ciertas decisiones arbitrales. Además, mencionó a Universitario, dejando entredicho que ha sido beneficiado.

“Cuando es a nosotros se castiga muy fuerte, cuando es del otro lado, no se le revisa. Entrar en eso… podría hablar toda la tarde, pero nosotros somos profesionales y tenemos que trabajar para revertir el momento que nos está pasando, porque queremos volver al triunfo”, dijo Gaibor.

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Hay jugadas puntuales que explican estas declaraciones. En el empate ante Juan Pablo II College, hubo una jugada en el inicio de partido donde no actuó el VAR y pudo haber expulsión para el conjunto de Chongoyape por una agresión contra Luis Advíncula. Nilton Ramírez le dio un golpe en la parte baja, pero no hubo sanción.

En tanto, la referencia al “otro lado” tiene que ver con Universitario y una jugada puntual. Una de las polémicas que hubo en el partido ante Comerciantes Unidos, en el empate 2-2 en el Monumental, fue un pisotón de Álex Valera a Alexis Cossio. No hubo intervención del VAR y la jugada pasó. Hubo una crítica del entrenador del conjunto cutervino, José Eugenio Hernández, al respecto, y ahora se sumó Gaibor.

Esta referencia del futbolista del club blanquiazul no es casualidad. En pocos días habrá clásico entre Alianza y ‘La U’ con mucho en juego. Ambos equipos no llegan de la mejor manera y eso los obliga al triunfo pensando en la lucha no sólo por el Clausura sino también por el título nacional.

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¿Qué le pasa a Alianza Lima?

Respecto al momento de Alianza Lima, Gaibor reconoció que pasan por una seguidilla negativa, pero destacó los aspectos positivos que tiene el equipo y por qué los resultados no son los mismos que los del Torneo Apertura, donde salieron ganadores.

“Son rachas que pasan en el fútbol. A pesar de muchas situaciones externas, que hacen que se nos complique buscar el resultado, rescato que el equipo sigue creando opciones de gol, después tenemos que seguir insistiendo y trabajando para revertir este momento“, apuntó.

Y cerró: “En el semestre anterior hicimos una campaña excepcional, y creo que no se habló de eso. El partido pasado perdimos después de varias fechas, que creo que muy pocos equipos en el mundo lo hacen. El grupo es muy consciente y por encima de todos somos profesionales. Esta institución merece ganar siempre”.

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🎙️ Fernando Gaibor: "Cuando es a nosotros se castiga muy fuerte, cuando es a otros lados no se les revisa, debemos revertir el momento"#ALL1MITE



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