Martín Pérez Guedes, exfutbolista de Universitario, antes del clásico: “Nunca des por muerto a nadie y menos a este grupo”

Ya retirado del fútbol, Martín Pérez Guedes sigue de cerca a Universitario. Habló de sus excompañeros y dedicó buenas palabras antes del duelo ante Alianza Lima.

Martín Pérez Guedes habló en la previa al clásico ante Alianza Lima. Alejado del fútbol profesional tras ponerle punto final a su carrera, el exfutbolista de Universitario dedicó unas buenas palabras para todos sus antiguos compañeros, pese al momento del equipo.

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Un clásico es un partido aparte y el propio Martín Pérez Guedes lo sabe. De hecho, su último gol como profesional fue precisamente ante Alianza Lima en el último clásico. Fue victoria del Universitario de Javier Rabanal el pasado 4 de abril en el Monumental. Ahora, este duelo se muda a Matute.

Para este duelo, ambos llegan en un momento de dudas, pero donde no pueden perder terreno para pelear por el Torneo Clausura. “Los clásicos son bastante parejos. Yo a ‘La U’ la veo mucho mejor de lo que fue en el Clausura. Los veo más sólido y los veo con mucha más fuerza“, empezó diciendo en una entrevista con Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en Hablemos de MAX (L1MAX).

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“Conociendo a mis compañeros, sé que esta clase de partidos les encanta y es una motivación extra ir jugar un clásico y obviamente sabiendo que, de cara al final del torneo, queda un lindo trajín por delante”, aseguró Pérez Guedes.

🎙️Martín Pérez Guedes: "VEO A LA U MUCHO MEJOR DE LO QUE LO VIMOS EN EL APERTURA, MUY SÓLIDO Y CON MUCHO MÁS FUERZA. Esta clase de partidos les encanta a mis compañeros".#HablemosDeMAX



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Precisamente, al mencionar a sus compañeros, el exmediocentro fue consultado sobre cómo es el grupo de Universitario. “Es un grupo muy resiliente y cuando, por ahí, hay trabas en el camino es cuando más responde el equipo. Es lo que dicen siempre, o sea, nunca des por muerto a nadie, y menos a este grupo”, sostuvo.

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Y agregó: “Porque la verdad han sacado cosas adelante. Hoy lo ves para atrás y decís ‘ah, fue fácil el tricampeonato’. No. Pasaron cosas y el equipo respondió. El equipo pasó por tormentas y las pudo atravesar. Así que tengo una fe bárbara en ellos“.

🎙️Martín Pérez Guedes: "ESTE GRUPO DE LA U CUANDO TIENE MÁS TRABAS ES CUANDO MÁS RESPONDE EL EQUIPO. ES LO QUE DICIEN SIEMPRE: NUNCA DESDE MUERTO A NADIE Y MENOS A LA U"#HablemosDeMAX



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¿Cómo eran los clásicos para Martín Pérez Guedes?

En su charla con los mencionados periodistas, Pérez Guedes también contó sus sensaciones sobre cómo fue jugar un clásico. Ha tenido experiencia en Argentina, pero lo pudo disfrutar mucho más en Perú.

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“A mí siempre me gustaron mucho los clásicos. Acá en Argentina jugué el Racing-Independiente, pero allá lo pude disfrutar mucho más. Creo que eso fue más ya con un poquito de experiencia de cuando jugué acá, que era bastante joven”, expresó.

Y agregó: “Los hinchas de ‘La U’, todos, tenemos una ilusión grande porque los chicos puedan conseguir los tres puntos este fin de semana“.

DATOS CLAVE

Martín Pérez Guedes marcó su último gol a Alianza Lima el 4 de abril.

marcó su último gol a Alianza Lima el 4 de abril. Estadio Matute albergará el próximo clásico entre Universitario y Alianza Lima por el Clausura.

albergará el próximo clásico entre Universitario y Alianza Lima por el Clausura. Racing-Independiente fue el clásico que disputó el exjugador durante su etapa en Argentina.