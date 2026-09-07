El ataque de ira de Miguel Rondelli, DT de Melgar, contra un periodista: “No me digas que me equivoqué en la respuesta porque no sos nadie, yo tampoco”

Miguel Rondelli explotó en conferencia de prensa por una pregunta del periodista Daniel Rodríguez. Fue luego de la victoria de Melgar ante ADT.

Miguel Rondelli, entrenador de FBC Melgar, explotó de ira contra un periodista por una pregunta en la conferencia de prensa posterior al triunfo 3-0 ante ADT por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El director técnico argentino también se quejó cuando el comunicador le dijo que se había equivocado en la respuesta.

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La consulta fue de parte del periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, quien le preguntó a Miguel Rondelli por la titularidad de Leonel González por encima de Jesús Alcántar. Este ultimo fue autor de tercer gol de Melgar para el 3-0 definitivo ante ADT en Arequipa.

Tras la consulta, la respuesta del entrenador de Melgar fue fuerte y en un tono muy cuestionador. “Con respecto a Jesús, a ustedes (los periodistas), los jugadores que juegan 2 minutos, les gusta más que los que juegan 80 minutos. Está bien. Es tu opinión, si te gusta más González, entonces haz tú el curso de técnico, postulate a un equipo, incorpora a los jugadores que quieras y pon a los que más quieras“, empezó diciendo.

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“Porque si van a desvalorar a un jugador durante 90 minutos y luego valoran a uno como Jesús, que rindió muy bien, que es un pibe bárbaro, siempre tira para adelante, es el primero que entrena, es súper positivo y tiene mucho futuro (…) pero yo elijo a González. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Estoy harto“, siguió.

Y agregó: “El partido pasado, entra Horacio (Orzán) y, en lugar de alegrarnos porque entró a jugar, ‘en cinco minutos hizo mucho más que Kevin en toda su carrera futbolística’. Dejense de hinchar un poquito. Si a ti te gusta decir que soy un inepto, bueno es tu opinión, pero no me hagas una pregunta donde yo elijo qué jugador arranque. Equivocado o no, es porque yo veo algo en ese jugador que me puede dar algo más para el equipo“.

Y cerró su respuesta: “En algún momento, Bernardo (Cuesta) no jugó y se calló la boca. Le tocó no jugar a Jhonny (Vidales), le tocó no jugar a Mati Zegarra. Un montón de jugadores le tocaron salir y no dijeron nada (…) ¿Sabés lo que va a pasar? Dentro de 3 o 4 partidos, por ahí, Alcantar supera en nivel a González y empieza a jugar de titular. Entonces, de ahí, van a pedir que juegue (Ángel) Obando, el de Liga 3. Todos los que no están, para ustedes son mejores. Lamentablemente, para ustedes, no para los hinchas, me pagan para tomar decisiones”.

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La repregunta del periodista que molestó a Miguel Rondelli

Tras su larga respuesta, Daniel Rodríguez tomó nuevamente la palabra y llegó a decirle a Rondelli que “termina equivocándose en su respuesta”. En ese momento, el entrenador de Melgar lo paró en seco y volvió a tomar la palabra para confrontarlo.

“Yo no te cuestiono la pregunta, no me digas lo que yo te voy a contestar. Yo jamás te voy a decir que te has equivocado en la pregunta, entonces no digas que me equivoqué en la respuesta. No me digas ‘te equivocaste’, porque no sos nadie, porque yo tampoco. No me digas nunca más que me equivoqué en la respuesta, pon que el entrenador respondió algo que no me gustó. Jamás pasé por encima tuyo”, dijo para finalizar.

Tipo estupidísimo Rondelli ah. Nadie vaya a sus conferencias de prensa y que vaya a la puta que lo parió. Soberbio que no gano absolutamente nada en su vida. pic.twitter.com/mO3Nwkb1xg — Loncco por el Dominó (@cuyanonimo) September 7, 2026

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Tras estas declaraciones, que se volvieron virales, en redes sociales, los hinchas de Melgar y los fanáticos del fútbol peruano han cuestionado a Rondelli por su actitud. Muchos elogiaron al periodista por hacer la pregunta respecto a la preferencia por González, en vez de Alcántar.

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