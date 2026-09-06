“No le pueden renovar más”: hinchas de Alianza Lima lapidan a Fernando Gaibor tras empate ante Juan Pablo II

Fernando Gaibor fue titular esta tarde en la ciudad de Chongoyape, aunque al parecer no generó consenso en el sentimiento del pueblo blanquiazul. En redes sociales lo criticaron mucho, así que veamos todos los detalles.

Alianza Lima no pudo conseguir la victoria en su visita a la ciudad de Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II. Fue un resultado 1-1 que tuvo diversas emociones en el trámite y que de acuerdo a las sensaciones del hincha es el nombre de Fernando Gaibor quien viene siendo duramente cuestionado. El volante fue titular y al parecer no terminó de convencer a los suyos.

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🔴EN 1 MINUTO: EMPATE HISTÓRICO EN CHONGOYAPE



Juan Pablo II empató 1-1 con Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura.



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Siendo uno de los indiscutidos en el mediocampo de Alianza Lima y que sin duda alguna tiene toda la confianza de Pablo Guede, esta tarde vimos a un Fernando Gaibor ciertamente errático, sobre todo en el primer tiempo cuando los íntimos estaban abajo en el marcador. Es por ello que el pueblo blanquiazul se hizo presente en redes sociales y en resumen mencionaron que lo quieren ver más.

“A Gaibor no le pueden renovar más“, “La cantidad de pases errados de Gaibor se pueden contar con los dedos de las manos y también de los pies” y “Gaibor no puede jugar en Alianza, el tipo es un desastre“; fueron algunos de los comentarios más resonantes por parte de los hinchas blanquiazules al ver el rendimiento del volante ecuatoriano en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Si bien Fernando Gaibor fue titular el día de hoy ante Juan Pablo II, el cansancio y la irregularidad en el juego ocasionaron que no pueda terminar el partido. A los 73′ fue cambiado y en su lugar ingresó un Alessandro Burlamaqui que ha tenido muy poca actividad en este Torneo Clausura 2026. Lo que sí quedará ver es la decisión del comando técnico con el volante para el próximo duelo.

Alianza Lima se alista para una verdadera prueba de fuego en Matute

Dejando de lado el empate de esta tarde frente a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape, ahora Alianza Lima deberá voltear la página y enfocarse en el próximo partido que sostendrán en el Estadio Alejandro Villanueva. No hablamos de un escenario cualquiera, sino de una nueva edición del gran clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes y encima en condición de local.

Con la obligación de conseguir la victoria, el equipo victoriano recibirá a los merengues el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el barrio de Matute. Ambos equipos saldrán en busca de los tres puntos para acomodarse mejor en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, sobre todo cuando los dos llegan al clásico tras empatar este fin de semana y con ciertas dudas en el rendimiento.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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