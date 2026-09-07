Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: formato, convocadas, calendario, fixture y dónde ver los partidos del Preolímpico

Comienza el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026. Río de Janeiro, Brasil, es la sede de este torneo, que se juega del 8 al 12 de septiembre. La Selección Peruana, dirigida por Antonio Rizola, está entre las seis participantes. ¿El objetivo? Las clasificaciones al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.
La Bicolor busca mejorar la imagen que dejó en la Copa Sudamericana. Antonio Rizola cuenta con las mejores jugadoras a disposición, pero el camino no será fácil, ya que debe enfrentar a selecciones con mejor ranking y contra las que ha jugado recientemente, pero sin buenos resultados.
¿Cómo se juega el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?
El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 será un torneo con formato de enfrentamientos “todos contra todos”. Las seis selecciones se enfrentarán entre sí, por lo que cada uno jugará cinco partidos. Habrá tabla de posiciones, la cual definirá a los clasificados a los diferentes torneos.
El ganador de este campeonato sudamericano, que debe terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones, obtendrá la única plaza de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En tanto, el campeón, junto al segundo y tercer lugar obtendrán boletos clasificatorios al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá.
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Las selecciones participantes del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026
Estas son las seis selecciones participantes en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Brasil: 2.° del ranking (anfitrión y favorito)
- Argentina: 20.° del ranking
- Colombia: 21.° del ranking
- Perú: 42.° del ranking
- Chile: 68.° del ranking
- Venezuela: 106.° del ranking
Calendario y fixture del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
A continuación, conoce los días y horarios de los partidos que se jugarán en este Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026:
FECHA 1 – Martes 8 de septiembre
- 12:00 p.m. | Colombia vs Chile
- 3:00 p.m. | Perú vs Argentina
- 6:00 p.m. | Brasil vs Venezuela
FECHA 2 – Miércoles 9 de septiembre
- 12:00 p.m. | Venezuela vs Chile
- 3:00 p.m. | Argentina vs Colombia
- 6:00 p.m. | Perú vs Brasil
FECHA 3 – Jueves 10 de septiembre
- 12:00 p.m. | Argentina vs Chile
- 3:00 p.m. | Perú vs Venezuela
- 7:00 p.m. | Brasil vs Colombia
FECHA 4 – Sábado 12 de septiembre ¡
- 8:30 a.m. | Argentina vs Venezuela
- 11:30 a.m. | Brasil vs Chile
- 2:30 p.m. | Perú vs Colombia
FECHA 5 – Domingo 13 de septiembre
- 7:00 a.m. | Colombia vs Venezuela
- 10:00 a.m. | Brasil vs Argentina
- 1:00 p.m. | Perú vs Chile
¿Dónde ver EN VIVO el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026?
Este Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026 cuenta con transmisión EN VIVO por TV y streaming online de Latina. Así, en el canal 2 (702 en HD) y en la app y web de mencionado canal se podrán ver los partidos de la Selección Peruana. En Brasil, el torneo se puede ver por Spor TV 2 en TV y, para todo el mundo, por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.
Jugadoras convocadas en Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
Antonio Rizola cuenta con lo mejor para este Sudamericano, pese a la ausencia de algunas jugadoras que han renunciado a ‘La Bicolor’.
- Yadhira Anchante
- Brenda Lobatón
- Aixa Vigil
- Lucía Magallanes
- Sandra Ostos
- Miriam Patiño
- Kiara Montes
- Claudia Palza
- Coraim Gómez
- Daniela Muñoz
- Saskya Silvano
- Rachell Hidalgo
- Alondra Alarcón
- Andrea Villegas
DATOS CLAVE
- Río de Janeiro alberga el Sudamericano de Vóley 2026 entre 6 selecciones.
- Perú, con Antonio Rizola, busca clasificar al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028.
- El campeón irá a Los Ángeles 2028 y el top 3 al Mundial 2027.