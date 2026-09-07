Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: formato, convocadas, calendario, fixture y dónde ver los partidos del Preolímpico

La Selección Peruana de Vóley Femenino va por la clasificación al Mundial. Conoce todos los detalles del Sudamericano, que se disputa en Río de Janeiro, y tiene plaza olímpica.

Comienza el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026. Río de Janeiro, Brasil, es la sede de este torneo, que se juega del 8 al 12 de septiembre. La Selección Peruana, dirigida por Antonio Rizola, está entre las seis participantes. ¿El objetivo? Las clasificaciones al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028.

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La Bicolor busca mejorar la imagen que dejó en la Copa Sudamericana. Antonio Rizola cuenta con las mejores jugadoras a disposición, pero el camino no será fácil, ya que debe enfrentar a selecciones con mejor ranking y contra las que ha jugado recientemente, pero sin buenos resultados.

¿Cómo se juega el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 será un torneo con formato de enfrentamientos “todos contra todos”. Las seis selecciones se enfrentarán entre sí, por lo que cada uno jugará cinco partidos. Habrá tabla de posiciones, la cual definirá a los clasificados a los diferentes torneos.

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El ganador de este campeonato sudamericano, que debe terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones, obtendrá la única plaza de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En tanto, el campeón, junto al segundo y tercer lugar obtendrán boletos clasificatorios al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

Las selecciones participantes del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026

Estas son las seis selecciones participantes en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Brasil: 2.° del ranking (anfitrión y favorito)

2.° del ranking (anfitrión y favorito) Argentina: 20.° del ranking

20.° del ranking Colombia: 21.° del ranking

21.° del ranking Perú: 42.° del ranking

42.° del ranking Chile: 68.° del ranking

68.° del ranking Venezuela: 106.° del ranking

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Calendario y fixture del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A continuación, conoce los días y horarios de los partidos que se jugarán en este Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026:

FECHA 1 – Martes 8 de septiembre

12:00 p.m. | Colombia vs Chile

3:00 p.m. | Perú vs Argentina

6:00 p.m. | Brasil vs Venezuela

FECHA 2 – Miércoles 9 de septiembre

12:00 p.m. | Venezuela vs Chile

3:00 p.m. | Argentina vs Colombia

6:00 p.m. | Perú vs Brasil

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FECHA 3 – Jueves 10 de septiembre

12:00 p.m. | Argentina vs Chile

3:00 p.m. | Perú vs Venezuela

7:00 p.m. | Brasil vs Colombia

FECHA 4 – Sábado 12 de septiembre ¡

8:30 a.m. | Argentina vs Venezuela

11:30 a.m. | Brasil vs Chile

2:30 p.m. | Perú vs Colombia

FECHA 5 – Domingo 13 de septiembre

7:00 a.m. | Colombia vs Venezuela

10:00 a.m. | Brasil vs Argentina

1:00 p.m. | Perú vs Chile

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¿Dónde ver EN VIVO el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026?

Este Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026 cuenta con transmisión EN VIVO por TV y streaming online de Latina. Así, en el canal 2 (702 en HD) y en la app y web de mencionado canal se podrán ver los partidos de la Selección Peruana. En Brasil, el torneo se puede ver por Spor TV 2 en TV y, para todo el mundo, por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.

Jugadoras convocadas en Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Antonio Rizola cuenta con lo mejor para este Sudamericano, pese a la ausencia de algunas jugadoras que han renunciado a ‘La Bicolor’.

Yadhira Anchante

Brenda Lobatón

Aixa Vigil

Lucía Magallanes

Sandra Ostos

Miriam Patiño

Kiara Montes

Claudia Palza

Coraim Gómez

Daniela Muñoz

Saskya Silvano

Rachell Hidalgo

Alondra Alarcón

Andrea Villegas

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