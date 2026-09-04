Alianza Lima confirmó la lesión de Paolo Guerrero y se pierde el clásico ante Universitario

Paolo Guerrero había salido lesionado ante Deportivo Garcilaso. Alianza Lima dio su parte médico y aclaró cuál es su lesión. Tendrá para varias semanas de recuperación.

Paolo Guerrero sufrió un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo, según confirmó Alianza Lima en un parte médico oficial dado a conocer a la opinión pública. De esta manera, se confirma que el delantero tendrá un importante tiempo de recuperación y, entre otros partidos, se perderá el clásico ante Universitario de Deportes el próximo 12 de setiembre en Matute.

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Según precisó Alianza Lima, Paolo Guerrero sufrió una lesión muscular en el partido ante Deportivo Garcilaso el pasado sábado 29 de agosto. No pudo continuar en dicho encuentro y tuvo que ser sustituido. Finalmente, tras varios días, el club precisó el grado de su dolencia.

“Luego de realizar los exámenes médicos correspondientes, los resultados arrojaron que el delantero presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo.”, aseguró la institución de La Victoria de forma oficial.

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Desde hace varios días que se venía manejando la posibilidad que Guerrero no juegue el clásico ante Universitario de Deportes. Inclusive, se había dicho que recién podría volver luego de la fecha FIFA de setiembre-octubre, es decir, tras la para de la Liga 1.

¿Cuánto tiempo estará fuera Paolo Guerrero?

Con la confirmación del desgarro, el ‘Depredador’ estará varias semanas fuera de las canchas. Se habla de un tiempo de recuperación entre uno y dos meses, por lo cual, se confirma que recién podrá volver luego de la para por la ventana internacional de setiembre-octubre.

Así, estos serán los partidos que el delantero se perderá por su lesión:

vs. Juan Pablo II College en Chongoyape (6/9)

vs. Universitario en Matute (12/9)

vs. ADT en Matute (18/9)

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Se confirma su baja para el próximo sábado 12 de setiembre ante ‘La U’, en lo que podría haber sido su último clásico como profesional, a menos que se pueda dar en las instancias finales por el título nacional.

Su evolución marcará el tiempo de recuperación y su retorno a las canchas. Se espera que pueda volver para el partido ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega, que se jugará el 8 de octubre.

El comunicado oficial de Alianza Lima con el parte médico de Paolo Guerrero

El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

Durante el encuentro frente a Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Paolo Guerrero sufrió una lesión que le impidió continuar el partido y debió ser sustituido.

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Luego de realizar los exámenes médicos correspondientes, los resultados arrojaron que el delantero presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo.

Actualmente, el jugador ya inició sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y nuestra institución brindará información sobre su evolución.

Club Alianza Lima

Comunicado oficial de Alianza Lima con el parte médico de Paolo Guerrero.