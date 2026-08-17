La tierna calificación que le dio Gianluca Lapadula a Piero Quispe tras ganar en Universitario

El delantero ítalo peruano está contento en Universitario. Aportó en el triunfo ante FC Cajamarca. Y le soltó grandes elogios a Piero Quispe.

Gianluca Lapadula vivió una jornada redonda en el último triunfo de Universitario de Deportes por 3-2 sobre FC Cajamarca en la Liga 1. Además de su aporte en el marcador, el delantero ítalo-peruano se volvió tendencia por sus emotivas palabras hacia Piero Quispe.

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Tras el pitazo final en una plaza complicada, el atacante no dudó en reconocer la enorme calidad de su compañero. Sus declaraciones reflejan el excelente ambiente que se vive dentro del plantel crema tras sumar tres puntos clave.

Gianluca Lapadula celebrando ante FC Cajamarca. (Foto: Luis Padilla).

La calificación de Gianluca Lapadula a Piero Quispe

El ‘Bambino’ fue entrevistado al término del compromiso y aprovechó las cámaras para enviar un afectuoso mensaje al joven volante. Lapadula destacó la importancia de contar con su talento para los próximos retos del torneo nacional.

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“Contento por el triunfo, sobre todo, por el equipo. Y estoy contento también por ‘Pierito’, la verdad que es un jugadorazo. Lo conozco bien y nos va a sumar mucho”, señaló el artillero.

El delantero crema también analizó las dificultades del terreno de juego y el desgaste físico que demandó el encuentro. Pese a las adversidades, resaltó el compromiso de todo el grupo para llevarse la victoria a casa.

“Yo me sentí súper bien. La cancha era bien complicada. La verdad que felicito al equipo, se hizo un muy buen partido, pero estoy más contento por el resultado”, añadió.

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Piero Quispe devolvió los elogios tras la victoria crema

La admiración entre ambos futbolistas es mutua y viene consolidándose desde sus convocatorias en la selección peruana. Piero Quispe no tardó en responder a las palabras de Lapadula, resaltando tanto sus virtudes deportivas como su calidad humana.

🗣️ Declaraciones de jugadores de Universitario



Lapadula: "Lo conozco bien a Pierito y nos va sumar mucho"



Piero Quispe: "Gianluca es una persona A1, feliz por el triunfo, a seguir entrenando para estar en mi mejor versión" #ALL1MITE pic.twitter.com/pkQnUPs2is — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2026

“La verdad que Gianluca, aparte de ser un gran jugador, es una persona A1. Como dice él, lo conozco desde la ‘sele’ y muy feliz por el triunfo en una plaza difícil. Ahora a enfocarnos en la siguiente fecha, que es una final para nosotros”, afirmó el mediocampista.

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Gianluca Lapadula y Piero Quispe suman para la “U”

Con este resultado, Universitario de Deportes mantiene el paso firme en el campeonato local. La química entre sus principales figuras perfila un panorama optimista para la afición merengue de cara a la siguiente jornada.

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