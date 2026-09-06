Tras la dura caída de Sport Boys ante Sport Huancayo de visita, la palabra de Christian Cueva tomó protagonismo al cuestionar las decisiones arbitrales. A continuación, conoce qué dijo exactamente el '10'.

Sigue la polémica luego del partido de ayer entre Sport Huancayo vs. Sport Boys. Los rosados sufrieron una dolorosa derrota que en cierta medida complica sus chances en el Torneo Clausura 2026, aunque todavía restan varias jornadas. Lo controversial dentro del análisis de la visita tiene que ver con el acciones del juez, quien no supo manejar el trámite y se equivocó en varias decisiones.

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Christian Cueva, uno de los referentes y más experimentados de Sport Boys, no se guardó absolutamente nada en sus declaraciones y explotó en contra de Daniel Ureta. Además de ser uno de los protagonistas en la bronca que se armó en el tramo final del partido en la ciudad de Huancayo, el volante rosado habló con la prensa local tras la derrota y aseguró que los perjudicaron en el resultado.

“Sí, incomoda mucho que pase esto. Realmente hicimos un esfuerzo grande, creo que el hincha del Boys también, y para que nos pase esto, la verdad que es lamentable. Yo lo que voy a decir es que simplemente hoy nos perjudicaron, nada más”; declaró Christian Cueva en zona mixta del Estadio IPD Huancayo y con lo cual evidenció el sentir de la plantilla chalaca que perdió un partido clave.

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Además, el popular ‘Aladino‘ se animó a hacer un pedido para que esta clase de arbitrajes no se repitan más en el fútbol peruano. “Obviamente que cuesta porque estas cosas no pasan internacionalmente. Y vuelvo y les digo: hay cosas que de repente ya tienen que cambiar. Todos los medios tienen que hablar de estas cosas porque si lo hace el jugador, somos los peores. Dentro del campo nos condicionan, le hablas con respeto y somos los culpables“.

¿En qué puesto quedó Sport Boys y qué se le viene en el Torneo Clausura 2026?

Para nadie es ninguna novedad que Sport Boys viene mostrando crecimiento en el juego colectivo e individual, así que el duelo ante Sport Huancayo era realmente clave para aspirar a los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. Con la derrota 2-1 de por medio, los rosados se quedaron con 14 puntos, a 5 del líder, y se ubican en el quinto lugar en este segundo semestre del campeonato.

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Asimismo, deberán darle vuelta a la página y pensar en el próximo partido que disputarán junto a sus hinchas en el Estadio Miguel Grau del Callao. Así es, los liderados técnicamente por Carlos Desio enfrentarán a Deportivo Garcilaso el domingo 13 de septiembre a las 13:00 horas en uno de los duelos más esperados del fin de semana ya que los cusqueños se reafirmaron como únicos líderes del Torneo Clausura 2026, mientras que los chalacos buscarán acercarse en la tabla.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Christian Cueva acusó al árbitro Daniel Ureta de perjudicar a Sport Boys ante Sport Huancayo .

acusó al árbitro de perjudicar a ante . 14 puntos tiene Sport Boys , ubicándose quinto en el Torneo Clausura 2026 .

tiene , ubicándose quinto en el . 13 de septiembre a las 13:00, Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso.