Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada 2026 tras el empate de Universitario y Comerciantes Unidos

Universitario no jugó bien y perdió puntos importantes en casa. Deportivo Garcilaso puede terminar la fecha 8 como único líder del Clausura este domingo. Mira las posiciones.

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 continuó su actividad este sábado 5 de setiembre con tres partidos. Entre los resultados más importantes destacó el empate entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos en el Monumental U Marathon. Así, se pone como único líder, pero Deportivo Garcilaso puede superarlo este domingo.

Publicidad

Universitario no jugó bien. Lo empezó ganando el cuadro cutervino con el gol de Jhon Jairo Sánchez. Un golazo de César Inga le dio el empate al inicio del segundo tiempo e ilusionó a los ‘cremas’, pero un cabezazo de Flavio Alcedo le dio el triunfo parcial rápido al visitante. Y sobre el final, con un polémico penal vía VAR, Gianluca Lapadula marcó el 2-2.

‘La U’ sumó y, así, se pudo con 17 puntos como único líder. Pero, Deportivo Garcilaso debe jugar ante Atlético Grau este domingo y, si gana, se quedará en lo más alto hasta la próxima jornada.

Publicidad

Este sábado también hubo otros dos partidos. Sport Huancayo se hizo fuerte en casa y venció 2-1 a Sport Boys con un doblete de Javier Sanguinetti. El final del partido fue escandaloso con reclamos y discusiones del lado del conjunto ‘rosado’.

El otro partido de este sábado tuvo el triunfo 2-0 de Cusco FC ante Deportivo Moquegua en el Inca Garcilaso de la Vega. Los goles de Facundo Callejo y Ricardo Lagos permitieron el éxito del equipo de Javier Rabanal para escalar posiciones importantes en la tabla de posiciones.

Publicidad

Esta jornada 8 terminará este domingo con cuatro partidos. Además del Garcilaso vs. Grau, jugarán Sporting Cristal ante Los Chankas en el Rímac, Alianza Lima ante Juan Pablo II College en Chongoyape y cierra FBC Melgar ante ADT en Arequipa.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Universitario de Deportes 17 8 5 2 1 +6 2 Deportivo Garcilaso 16 7 5 1 1 +7 3 Alianza Atlético 16 8 5 1 2 +4 4 Cusco FC 15 8 5 0 3 +5 5 Sport Boys 14 8 4 2 2 +6 6 Atlético Grau 13 7 4 1 2 +3 7 Sport Huancayo 13 8 4 1 3 +1 8 Alianza Lima 12 7 3 3 1 +3 9 Juan Pablo II College 11 7 3 2 2 +3 10 Melgar 11 7 3 2 2 +3 11 Sporting Cristal 10 7 3 1 3 +2 12 Comerciantes Unidos 9 8 2 3 3 +1 13 Cienciano 7 8 2 1 5 -5 14 Deportivo Moquegua 7 8 1 4 3 -5 15 Cajamarca 7 8 2 1 5 -6 16 Los Chankas 7 7 2 1 4 -7 17 ADT 2 7 0 2 5 -10 18 Universidad Técnica de Cajamarca -3 * 8 0 2 6 -11 *UTC sufrió quita de puntos por sanción por incumplimientos de pago.

Publicidad

Así va la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 4 DE SETIEMBRE

FC Cajamarca 2-5 Cienciano (Brandon Palacios 4′ y Mauricio Arrasco 19′ / Carlos Cabello 21′, Ray Sandoval 36′, Neri Bandiera 40, Cristian Souza 74′ y Carlos Garcés 84′)

Alianza Atlético 3-2 UTC (Hernán Lupu 2′, Cristian Penilla 7′ y Elián Múñoz 90+7′ / Manuel Ganoza 29′ y Luis Arce 59′)

Publicidad

SÁBADO 5 DE SETIEMBRE

Sport Huancayo 2-1 Sport Boys (Javier Sanguinetti 45′ y 90+1′ -penal- / Yuriel Celi 55′)

Cusco FC 2-0 CD Moquegua (Facundo Callejo 12′ y Ricardo Lagos 83′).

Universitario 2-2 Comerciantes Unidos (César Inga 50′ y Gianluca Lapadula 83′ -penal- / Jhon Jairo Sánchez 44′ y Flavio Alcedo 53′)

DOMINGO 6 DE SETIEMBRE

Sporting Cristal vs. Los Chankas | Estadio Alberto Gallardo | 11:00 A.M.

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 1:30 P.M.

Juan Pablo II College vs. Alianza Lima | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 3:00 P.M.

FBC Melgar vs. ADT | Monumental UNSA | 6:30 P.M.

DATOS CLAVE

Gianluca Lapadula anotó en el empate 2-2 de Universitario ante Comerciantes Unidos.

en el empate 2-2 de Universitario ante Comerciantes Unidos. Universitario sumó 17 puntos y es líder temporal del Torneo Clausura 2026.

y es líder temporal del Torneo Clausura 2026. Javier Sanguinetti marcó doblete en el triunfo 2-1 de Sport Huancayo sobre Sport Boys.