Mira en qué fecha estará jugando, Piero Quispe por Universitario. El debut en el Torneo Clausura 2026, en su vuelta del fútbol internacional.

La ilusión en la hinchada de Universitario de Deportes ha alcanzado su punto más alto tras confirmarse el esperado retorno de Piero Quispe. Todas las miradas en Ate se centran ahora en el calendario del Torneo Clausura para saber cuándo se producirá el re-estreno oficial del mediocampista de 24 años con la camiseta merengue.

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A pesar de que el volante ya suma 13 días consecutivos de reacondicionamiento en Campo Mar, su presencia para la visita a Cienciano está descartada. El estratega argentino Héctor Cúper y su comando técnico prefieren actuar con máxima cautela y no apresurar los plazos de un futbolista que arrastra inactividad competitiva.

Piero Quispe regresa a Universitario de Deportes. (Foto: X).

Piero Quispe no debutará contra Cienciano en Cusco

Según detalló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, la falta de rodaje en campo hace que someterlo a la exigencia de la altitud cusqueña sea un riesgo físico innecesario. Forzar su reaparición en el Estadio Garcilaso de la Vega podría desencadenar una lesión muscular, por lo que el cuerpo técnico prioriza completar su puesta a punto en la capital.

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Sin embargo, el panorama cambia radicalmente para la siguiente fecha del campeonato. Ante la consulta de la periodista Ana Lucía Rodríguez sobre los plazos reales de su vuelta, las noticias en la interna crema son considerablemente más optimistas respecto a su inclusión en la convocatoria principal.

Sporting Cristal en el Monumental para su re-estreno

De no mediar contratiempos en los entrenamientos, el esperado re-estreno de Quispe se dará en el trascendental choque ante Sporting Cristal. El comando técnico de Cúper apunta a que el volante sume sus primeros minutos en Ate, en un duelo directo que podría definir el rumbo del Torneo Clausura.

Será el marco ideal para que el mediocampista vuelva a vestir la camiseta con la que se proclamó campeón nacional en 2023. Un clásico de tal magnitud en el Estadio Monumental representa el escenario perfecto para reencontrarse con la tribuna y asumir el protagonismo futbolístico.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Dudo que Piero Quispe vaya a Cusco"



"Piero ha estado entrenando desde 13 días atrás".#HablemosDeMAX



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La variante clave que le ofrece Quispe a Héctor Cúper

En el plano táctico, la incorporación de Quispe le otorga a Cúper una solución creativa para romper bloqueos defensivos cerrados. Su drible en espacio reducido, la capacidad para generar faltas cerca del área rival y su cambio de ritmo le darán un perfil distinto a la volante crema en momentos de presión.

Además, su llegada reactiva la competencia interna con figuras como Jairo Concha y Horacio Calcaterra en la zona de gestación. Quispe no solo conoce a la perfección el vestuario tras salir campeón junto a la base del plantel, sino que le da al DT argentino la pieza que le faltaba para conectar el mediocampo con la dupla de ataque.

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