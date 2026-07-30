Universitario recupera tres jugadores claves para el partido contra Cienciano por Liga 1

Universitario tiene una gran noticia para su próximo partido por Liga 1. Contra Cienciano, recuperará Héctor Cúper a tres futbolistas claves.

Buenas noticias en Campo Mar. Universitario de Deportes afronta una semana decisiva en el Torneo Clausura 2026 con el plantel completo a disposición. Según reveló el periodista Enrique Vega, la escuadra merengue afina detalles con importantes novedades en el entrenamiento de cara a su próxima salida a la altura del Cusco.

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Retorno clave: Santamaría, Corzo y Calcaterra listos para Cusco

Anderson Santamaría, Aldo Corzo y Horacio Calcaterra trabajan con normalidad a la par de sus compañeros. De acuerdo con la información brindada por Enrique Vega, los tres futbolistas superaron sus respectivas cargas físicas y están plenamente integrados a la rutina del grupo, aportando la jerarquía necesaria para visitar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

🚨🟡 Universitario de Deportes: Anderson Santamaría, Aldo Corzo y Horacio Calcaterra ya trabajan con normalidad a la par de sus compañeros.



➡️ Piero Quispe y Bryan Reyna se unieron después a la práctica. El plantel entrena completo. pic.twitter.com/5O2Y44zZbe — Enrique Vega (@enriquevega__) July 30, 2026

La presencia de Corzo y Santamaría asegura voz de mando y solidez en el juego aéreo defensivo ante la presión rival. Por su parte, Calcaterra se perfila como la pieza de experiencia ideal para manejar la tenencia del balón y dosificar el aire en la altura. Los tres estarán considerados para el duelo frente a Cienciano este domingo 2 de agosto a las 6:30 p. m. por la fecha 3.

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Plan con Quispe y Reyna: Objetivo Sporting Cristal

La jornada de prácticas también dejó la reincorporación de Piero Quispe y Bryan Reyna, quienes se sumaron un poco después a los trabajos del primer equipo. Según precisó el propio Enrique Vega, el cuerpo técnico optará por llevarlos con cautela para no arriesgarlos físicamente en la geografía cusqueña.

De esta manera, la estrategia pasa por darles continuidad progresiva durante la semana de entrenamientos. Ambos atacantes esperarán su espacio en la nómina recién para la fecha 4 del Torneo Clausura, cuando Universitario reciba a Sporting Cristal el viernes 7 de agosto a las 8:00 p. m. en el Estadio Monumental.

Plantel completo para un tramo decisivo del campeonato

Con la información confirmada por la fuente periodística, la ‘U’ llega fortalecida para encarar una seguidilla de compromisos de alta exigencia en el torneo local. El equipo crema suma experiencia defensiva para rescatar puntos en el Cusco este fin de semana y, al mismo tiempo, asegura a sus hombres más desequilibrantes de cara al clásico capitalino de la siguiente jornada.

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Regresos confirmados dentro de Universitario. (Foto: X).

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